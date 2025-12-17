Real Madrid : Kylian Mbappé est à un but d’un record historique de Cristiano Ronaldo

Mbappé touche du doigt un nouveau record de Cristiano Ronaldo. En inscrivant deux buts ce soir face Talavera en 1/16es de finale de Coupe du Roi (2-3), l’international tricolore s’est offert ses 57 et 58es buts de l’année 2025. C’est simple, il n’est plus qu’à un but d’égaler un record appartenant à Ronaldo.

Le Portugais est effectivement le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid sur une année civile, puisqu’il avait inscrit 59 buts en 2013. Un record qui tient toujours 12 ans après, mais jusqu’à quand ? Mbappé aura un dernier match face à Séville, samedi, pour peut-être se l’approprier, ou au moins l’égaler.