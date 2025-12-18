Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

PSG : Luis Enrique recadre un journaliste espagnol

Par Allan Brevi
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du PSG @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Après sa victoire face à Flamengo, le Paris Saint-Germain a marqué l’histoire en remportant, pour la première fois, la Coupe Intercontinentale. Opposés au club brésilien en finale, les Parisiens ont longtemps mené avant d’être rejoints au score, puis de s’imposer au bout du suspense lors de la séance de tirs au but. Héros de la soirée, Matvey Safonov a stoppé quatre tentatives adverses pour offrir le trophée au PSG (1-1, 2-1 tab).

Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique n’a pas caché son agacement face à une question d’un journaliste affirmant que le PSG n’avait remporté « que quatre trophées » cette saison. L’entraîneur parisien a immédiatement rectifié, avec fermeté mais le sourire : « Non, six trophées. Ne m’enlevez pas deux titres… » Une mise au point sèche, symbole d’un PSG au sommet et soucieux de faire respecter son bilan.

