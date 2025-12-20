CdF : le capitaine de l’Iris Club de Croix expulsé contre Reims la veille de son mariage

Il aura vécu une soirée contrastée la veille de son mariage. Hugo Robert, capitaine de l’Iris Club de Croix en National 3, a été expulsé juste avant la pause lors du 32e de finale de la Coupe de France face à Reims, alors que son équipe était déjà menée 4-0. Le défenseur a été sanctionné pour avoir retenu le Rémois Norman Bassette alors qu’il filait au but. « Ils n’ont pas lâché, la deuxième période on ne la perd pas, ça fait toujours plaisir. Reims est venu, ils nous ont vraiment respectés et c’était très fort, les trois divisions d’écart se sont vues sur le terrain », a-t-il confié en zone mixte.

La suite après cette publicité

Malgré le carton rouge, Hugo Robert reconnaît que l’arbitre a appliqué le règlement. « On en a tellement parlé cette semaine… même l’arbitre me dit "désolé". Mais il est obligé, c’est le règlement. La faute est légère, mais c’est l’expérience du haut niveau. Il a réussi ce qu’il voulait, ils mettent le but derrière. J’ai le sourire mais il est jaune. Il faut quand même rester fier de notre beau parcours, on a éliminé Valenciennes, on a eu des beaux matchs contre des N3 invaincus dans notre championnat, on a ramené 2 500 personnes dans le stade », a-t-il déclaré. Heureusement, le futur marié a pu compter sur le soutien immédiat de sa fiancée : « Elle a envoyé des messages tout de suite ! J’étais à peine dans le vestiaire, j’avais déjà des messages. La blessure, ça aurait été le summum ! (sourire) Elle est rassurée. Non, je n’ai pas encore fait la bascule, je l’ai encore un peu en travers de la gorge mais la nuit va passer et ça ira. »