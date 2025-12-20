Lens : Florian Sotoca répond sans détour aux rumeurs

Approché récemment par le FC Nantes, Florian Sotoca ne semble toutefois pas envisager un départ du RC Lens cet hiver. Le capitaine lensois, désormais davantage utilisé comme remplaçant et en fin de contrat en juin prochain, a livré un message clair vendredi soir après la qualification face à l’Entente Feignies-Aulnoye (3-1) en 32es de finale de la Coupe de France. À 35 ans, l’attaquant reconverti milieu de terrain affiche toujours son attachement au club artésien, malgré un temps de jeu plus réduit cette saison.

« Vous savez tout mon amour pour ce club, ça fait sept ans que je suis ici, tant que je porterai ce maillot, je me donnerai à 100 % comme je l’ai fait depuis le début de saison. C’est sûr que si on commence à écouter à droite, à gauche, on ne va plus s’en sortir. Je suis très heureux, même si cette année, j’ai un petit peu moins de temps de jeu, mais ça fait partie d’une saison. Je sais que je suis dans un grand club du football français, j’en suis très fier, ma tête, elle est ici », a-t-il insisté après la rencontre. Relancé pour clarifier davantage sa position, le Lensois a conclu : « Je me sens très bien ici, il n’y a pas de raison de changer, en tout cas, ça me fait plaisir d’avoir un petit peu plus de temps de jeu. »