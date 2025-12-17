Mercato Lens : Pierre Sage réclame des renforts

Avec la CAN qui arrive, certaines écuries de Ligue 1 vont être amputées de plusieurs joueurs. Du côté du RC Lens, même si Mamadou Sangaré sera le seul absent pour la compétition, Pierre Sage espère bien profiter du mercato pour renforcer son équipe, qui est toujours en tête du classement de la Ligue 1. Il l’a expliqué en conférence de presse, avec la longue absence de Jonathan Gradit, le RC Lens va devoir avoir un renfort en défense centrale pour rester compétitif.

« Il y a un seul souhait qui est posé, c’est qu’on se questionne sur différents profils, pas forcément pour un avenir immédiat, mais dans une logique de gestion des différents contrats à moyen terme. Et la seule condition, c’est qu’à chaque fois l’effectif, avec cette arrivée, soit d’un niveau supérieur à l’actuel. C’est l’angle qu’on se donne. Ce n’est pas forcément le remplacement de Jonathan Gradit qui est questionné, c’est le fait qu’on ait un défenseur central en moins, et si un autre était amené à être suspendu ou se blesser à son tour, on pourrait être en difficulté, même s’il y a encore quelqu’un qui peut jouer à ce poste-là ou d’autres joueurs, mais dans tous les cas on va manquer un peu de profondeur d’effectif au vu de la durée de la blessure de Jonathan. » Le message est passé.