Coupe intercontinentale

PSG : Marquinhos chambre des journalistes brésiliens

Par Allan Brevi
1 min.
Marquinhos célèbre son but face à l'Atalanta @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Dans la foulée de la victoire historique du PSG face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, Marquinhos s’est également illustré en dehors du terrain. Très détendu après la séance de tirs au but victorieuse des Parisiens, le capitaine parisien s’est présenté devant les médias brésiliens avec un large sourire. Interpellé par des journalistes, le défenseur n’a pas manqué de les chambrer, dans une ambiance bon enfant. « Ne pleurez pas », a-t-il lancé, provoquant le rire de ses compatriotes.

Marquinhos aux journalistes Brésiliens : "Ne pleurez pas" 🤣🤣🤣🤣 #PSG
Cette finale avait une saveur toute particulière pour Marquinhos, confronté à de nombreux joueurs qu’il connaît bien. Le Brésilien retrouvait notamment plusieurs visages familiers croisés en sélection, comme Alex Sandro, Everton ou encore Danilo Luiz, resté sur le banc. Dans ce choc à forte dimension internationale, le capitaine du PSG a savouré le succès tout en conservant sa bonne humeur. Le PSG a remporté son 6e trophée de l’année 2025.

Coupe intercontinentale
Flamengo
PSG
Marquinhos

Coupe intercontinentale de la FIFA
Flamengo
Paris Saint-Germain
Marquinhos
