Commission de discipline : El Azzouzi et Perraud prennent cher

La fin de match sous tension entre Auxerre et Lille, dimanche, va laisser des traces (3-4). Dans les dernières minutes de la rencontre, Romain Perraud et Oussama El Azzouzi avaient laissé leurs coéquipiers à neuf à la suite d’un accrochage musclé. Ce soir, la commission de discipline a rendu son verdict.

La suite après cette publicité

Les deux hommes ont été cuisinés à la même sauce : une suspension de deux matchs fermes. Expulsé plus tôt dans le match pour une faute sur Namaso, Ngoy écope, lui, d’un match ferme et d’un match avec sursis. Enfin, Clément Akpa a été sanctionné d’un match ferme suite à son expulsion sévère lors de cette même rencontre.

Le communiqué de la commission de discipline :

Réunie ce mercredi 17 décembre 2025, la Commission de Discipline a pris les décisions suivantes :

La suite après cette publicité

DOSSIER EN INSTRUCTION

15e journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – EA Guingamp du samedi 22 novembre 2025

Comportement des supporters de l’Amiens SC : expressions orales à connotation discriminatoire à l’encontre du joueur Teddy BARTOUCHE (EA Guingamp)

La suite après cette publicité

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante :

Retrait d’un point avec sursis au classement sportif.

Fermeture pour deux matchs fermes de la tribune Nord du stade Crédit Agricole la Licorne.

La sanction prend effet immédiatement.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme

Oussama EL AZZOUZI (AJ Auxerre)

Romain PERRAUD (LOSC Lille)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Nathan NGOY (LOSC Lille)

Un match de suspension ferme

Clément AKPA (AJ Auxerre)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme

Lucas MARONNIER (ESTAC Troyes)

Yohan TAVARES (Stade Lavallois MFC)

Jérémy HATCHI (EA Guingamp)

17e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – Le Mans FC du vendredi 12 décembre 2025

Comportement de M. Sébastien MONCE, entraîneur des gardiens du Mans FC

La suite après cette publicité

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

17e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – Le Mans FC du vendredi 12 décembre 2025

Comportement de M. Mathieu CHALME, entraîneur adjoint du FC Annecy

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 décembre 2025 à 00h00.

Zakaria ARISS (SC Bastia)

Augustine BOAKYE (AS Saint-Étienne)

Tom DUCROCQ (SC Bastia)

POLICE DES TERRAINS

15e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Lorient – Olympique Lyonnais du dimanche 7 décembre 2025

Comportement des supporters du FC Lorient : usage d’engins pyrotechniques ayant entrainé deux interruptions de la rencontre

Fermeture partielle pour quatre matchs fermes dont un par révocation du sursis de la tribune Sud du stade du Moustoir.

15e journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC Lille – Olympique de Marseille du vendredi 5 décembre 2025

Comportement des supporters du LOSC Lille : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et expressions orales

Fermeture partielle pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Nord du stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu lundi 22 décembre 2025 à 17h30.