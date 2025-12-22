L’AS Monaco confirme la très mauvaise nouvelle pour Takumi Minamino

Hier, l’AS Monaco s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France après son succès 2 buts à 1 sur le terrain d’Auxerre. Les joueurs de Sébastien Pocognoli affronteront Orléans (N1) au tour suivant. Cependant, les Asémistes n’avaient pas forcément envie de faire la fête en rentrant de Bourgogne. Suite à un contact avec Fredrik Oppegärd, Takumi Minamino s’est effondré, avant d’être évacué sur civière. En pleurs, le milieu japonais quittait ses coéquipiers dès la demi-heure de jeu.

Au sortir du match, Pocognoli ne se montrait pas très optimiste au sujet de l’état de santé de son joueur. « Le point noir, c’est la blessure de Taki. On est heureux de se qualifier aussi pour lui. On va attendre les résultats des examens. Taki est à l’hôpital et je ne sais pas encore ce qu’il a. Je ne sais pas si ça peut être une rupture des ligaments croisés. On espère que ce ne sera pas trop grave, mais les premiers tests n’étaient pas très positifs. » Malheureusement pour lui, le Belge avait vu juste.

L’infirmerie monégasque ne désemplit pas

L’ASM vient de confirmer que Minamino est gravement blessé au genou. «Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de l’ensemble du Club. Courage Taki, on est avec toi», indique le club de la Principauté sur ses réseaux sociaux.

Un énorme coup dur pour l’international nippon qui réalisait une saison 2025/2026 correcte avec l’ASM (4 buts, 3 passes décisives en 21 matches, toutes compétitions confondues). Et une mauvaise nouvelle de plus pour le club monégasque qui doit déjà composer avec les blessures d’Éric Dier et d’Ansu Fati. Sans oublier la gestion très délicate de Paul Pogba. Reste maintenant à savoir si Monaco cherchera à remplacer Takumi Minamino lors du prochain mercato hivernal, car le Japonais ne rejouera sans doute plus de la saison.