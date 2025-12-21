Coupe de France : l’OM écrase Bourg-Pérronas, Nice retrouve enfin la victoire, Monaco élimine Auxerre

Les célèbres 32es de finale de Coupe de France continuaient ce dimanche, avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Comme Avranches, qui a battu le Stade Brestois, les formations amateurs rêvaient d’imiter cet exploit. À l’affiche ce dimanche après-midi, Bourg-en-Bresse Péronnas rêvait de faire tomber l’Olympique de Marseille, forcément remanié et avec notamment Maupay en pointe. Mais dès les premières minutes, Balerdi sautait plus haut que la défense aindinoise pour ouvrir le score (1-0, 5e).

Pas de surprise cette après-midi

Par la suite, les pensionnaires de National 1 ont eu les occasions pour revenir au score, notamment en fin de première période, mais ont manqué le cadre et peuvent avoir des regrets puisque les Phocéens ont déroulé en fin de partie. Greenwood faisait le break (2-0, 59e), avant que Hojbjerg, d’une superbe frappe, puis Paixao, en dribblant le gardien adverse, n’assurent la qualification au tour suivant (4-0, 63e et 67e), avant un dernier bijou signé Nadir (5-0, 78e) et le premier but en professionnel de Mmadi (6-0, 88e). Autre formation de National 1 engagée contre un club de l’Élite, Concarneau a bien cru pouvoir faire tomber le FC Nantes encore malade.

Malgré l’ouverture du score du jeune Deuff pour les Canaris (1-0, 15e), un coup-franc bien frappé pour Concarneau poussait Cozza à égaliser contre son gré (1-1, 19e). Nantes s’est ensuite réveillé en faisant le break grâce à El-Arabi, puis Centonze, avant que le club du Finistère ne revienne à un but d’écart, sur penalty (3-2, 45e). Mais Abline brisait ensuite les rêves de Concarneau en s’offrant un doublé pour assurer la qualification nantaise (5-2, 52e et 58e), malgré un huitième but dans ce match pour Concarneau (5-3, 74e). Autre gros nom engagé, l’OGC Nice avait bien besoin d’une qualification contre l’ASSE pour retrouver des couleurs après deux derniers mois chaotiques et neuf matches sans gagner.

Nice regagne enfin, Monaco remporte le duel de L1

Les Aiglons avaient bien commencé en ouvrant le score grâce au jeune Diallo, buteur pour sa première titularisation (1-0, 12e). Mais les erreurs azuréennes ont ressurgi et Davitashvili égalisait sur penalty (1-1, 45e). Il fallait attendre une réalisation de Sanson pour assurer la qualification et permettre à Nice d’enfin gagner et se qualifier. Autre qualifié, Strasbourg s’est sorti du piège contre Dunkerque grâce à des buts d’Enciso et Doukouré en première période et assure sa place en 16es de finale, malgré la réduction du score nordiste en seconde période (2-1, 54e).

Enfin, dans le duel de l’Élite entre l’AJ Auxerre et l’AS Monaco, un doublé de Biereth a permis aux Monégasques d’aller chercher difficilement la qualification face à des Icaunais qui avaient égalisé rapidement sur penalty. L’AJA est donc logiquement la seule équipe de Ligue 1 à avoir été éliminée ce dimanche après-midi, où les petits clubs n’auront pas réussi à créer la surprise.

Les résultats de l’après-midi