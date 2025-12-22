L’OGC Nice se lance à l’assaut d’un international marocain !

Le mercato hivernal approche à grands pas et l’OGC Nice n’a pas l’intention de rester spectateur. En coulisses, les dirigeants azuréens, marqués par le retour de Jean-Pierre Rivère aux bureaux, s’activent déjà pour renforcer un effectif qui devra tenir la distance sur la seconde partie de saison. Après les nombreuses rumeurs ayant entouré le dossier Elye Wahi, qui a d’ailleurs donné son accord pour rejoindre la Côte d’Azur dès cet hiver, le Gym explore aussi en parallèle d’autres pistes, notamment au milieu de terrain. L’objectif est clair avec la mission d’apporter de la qualité, de la profondeur et de l’expérience internationale à un groupe ambitieux, engagé dans une lutte acharnée pour les places européennes en Ligue 1. Ces derniers mois, l’OGC Nice traverse une crise interne et sportive profonde qui dépasse largement les simples résultats sur le terrain.

Sous la direction de Franck Haise, le club a vu son début de saison s’enliser avec une série de mauvais résultats, dont six défaites consécutives en Ligue 1, qui ont mis à mal la confiance collective. Cette spirale négative s’est traduite par une atmosphère explosive autour du vestiaire. Après le revers (3-1) contre Lorient, des ultras niçois ont agressé physiquement des joueurs en marge d’un rassemblement devant le centre d’entraînement, ciblant notamment Terem Moffi et Jérémie Boga, qui ont affirmé avoir été frappés et insultés. Des faits pour lesquels ils ont porté plainte. Cette crise a pris une tournure institutionnelle avec l’ouverture d’une enquête judiciaire, des arrêts maladie pour les joueurs visés, et même des soutiens publics de la ministre des Sports, tant l’incident a heurté l’ensemble du monde du football. Sur le plan sportif, Nice enchaîne les contre-performances, se retrouve éloigné de ses ambitions européennes et doit gérer une tension palpable entre un groupe fragilisé et une base de supporters divisée, ce qui renforce d’autant plus l’urgence d’un mercato hivernal maîtrisé.

Un Niçois de retour au bercail ?

C’est dans ce contexte que le nom d’Amir Richardson est revenu avec insistance. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’OGC Nice a approché la Fiorentina pour s’informer de la situation du milieu de terrain international marocain. Richardson figure sur la short-list de plusieurs clubs en vue du mois de janvier, preuve de sa cote grandissante en Europe. Né à Nice et passé par le club azuréen durant sa formation, le joueur de 23 ans pourrait ainsi envisager un retour aux sources, une option qui séduit en interne. International marocain, doté d’un gros volume de jeu et d’un profil moderne, Richardson coche de nombreuses cases recherchées par le staff niçois.

Du côté de la Fiorentina, la situation est bien plus délicate. Le club italien traverse une période de turbulences sportives et financières, avec des résultats en dents de scie et une pression croissante autour de la direction. Toujours selon Fabrizio Romano, la Viola pourrait être contrainte de vendre certains éléments à forte valeur marchande afin de rééquilibrer ses finances lors du prochain mercato et surtout éviter une rélégation en Serie B. Amir Richardson fait partie des joueurs susceptibles de rapporter une somme intéressante, et Nice pourrait tenter de profiter de ce contexte instable pour avancer ses pions. Un dossier à suivre de très près dans les semaines à venir.