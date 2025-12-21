Serie A
Serie A : la Fiorentina remporte son premier match de la saison contre l’Udinese
1 min.
@Maxppp
La Fiorentina respire enfin. A la recherche d’un premier succès cette saison en Serie A, les joueurs de la Viola l’ont enfin obtenu ce dimanche, et avec la manière face à l’Udinese (5-1). Mandragora (21e) avait débloqué la situation après l’expulsion d’Okoye (8e), puis Gudmundsson (42e) et Ndour (45+5e) se sont invités à la fête.
Classement live Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Inter Milan
|33
|15
|+20
|11
|0
|4
|34
|14
|2
|Milan
|32
|15
|+11
|9
|5
|1
|24
|13
|3
|Naples
|31
|15
|+9
|10
|1
|4
|22
|13
|4
|Rome
|30
|16
|+7
|10
|0
|6
|17
|10
|5
|Juventus
|29
|16
|+6
|8
|5
|3
|21
|15
|6
|Bologne
|25
|15
|+10
|7
|4
|4
|23
|13
|7
|Côme
|24
|15
|+7
|6
|6
|3
|19
|12
|8
|Lazio
|23
|16
|+6
|6
|5
|5
|17
|11
|9
|Sassuolo
|21
|16
|+1
|6
|3
|7
|21
|20
|10
|Cremonese
|21
|16
|0
|5
|6
|5
|18
|18
|11
|Udinese
|21
|16
|-10
|6
|3
|7
|17
|27
|12
|Atalanta
|20
|16
|+1
|4
|8
|4
|19
|18
|13
|Torino
|20
|16
|-10
|5
|5
|6
|16
|26
|14
|Lecce
|16
|15
|-8
|4
|4
|7
|11
|19
|15
|Cagliari
|15
|16
|-6
|3
|6
|7
|17
|23
|16
|Genoa
|15
|16
|-7
|3
|6
|7
|16
|23
|17
|Parme
|14
|15
|-8
|3
|5
|7
|10
|18
|18
|Hellas
|12
|15
|-9
|2
|6
|7
|13
|22
|19
|Pise
|11
|16
|-10
|1
|8
|7
|12
|22
|20
|Fiorentina
|9
|16
|-10
|1
|6
|9
|17
|27
Annoncé comme étant pisté par le Paris FC plus tôt dans la journée, Moïse Kean s’est ensuite offert un doublé en seconde période (56e, 68e). Côté visiteurs, c’est le Français Oumar Solet qui avait trouvé le chemin des filets (66e). Grâce à son succès, la Fiorentina revient à deux points de Pise, 19e. L’Udinese est 11e.
