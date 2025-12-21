Serie A : la Fiorentina remporte son premier match de la saison contre l’Udinese

La Fiorentina respire enfin. A la recherche d’un premier succès cette saison en Serie A, les joueurs de la Viola l’ont enfin obtenu ce dimanche, et avec la manière face à l’Udinese (5-1). Mandragora (21e) avait débloqué la situation après l’expulsion d’Okoye (8e), puis Gudmundsson (42e) et Ndour (45+5e) se sont invités à la fête.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 33 15 +20 11 0 4 34 14 2 Milan 32 15 +11 9 5 1 24 13 3 Naples 31 15 +9 10 1 4 22 13 4 Rome 30 16 +7 10 0 6 17 10 5 Juventus 29 16 +6 8 5 3 21 15 6 Bologne 25 15 +10 7 4 4 23 13 7 Côme 24 15 +7 6 6 3 19 12 8 Lazio 23 16 +6 6 5 5 17 11 9 Sassuolo 21 16 +1 6 3 7 21 20 10 Cremonese 21 16 0 5 6 5 18 18 11 Udinese 21 16 -10 6 3 7 17 27 12 Atalanta 20 16 +1 4 8 4 19 18 13 Torino 20 16 -10 5 5 6 16 26 14 Lecce 16 15 -8 4 4 7 11 19 15 Cagliari 15 16 -6 3 6 7 17 23 16 Genoa 15 16 -7 3 6 7 16 23 17 Parme 14 15 -8 3 5 7 10 18 18 Hellas 12 15 -9 2 6 7 13 22 19 Pise 11 16 -10 1 8 7 12 22 20 Fiorentina 9 16 -10 1 6 9 17 27 Voir le classement complet

Annoncé comme étant pisté par le Paris FC plus tôt dans la journée, Moïse Kean s’est ensuite offert un doublé en seconde période (56e, 68e). Côté visiteurs, c’est le Français Oumar Solet qui avait trouvé le chemin des filets (66e). Grâce à son succès, la Fiorentina revient à deux points de Pise, 19e. L’Udinese est 11e.