Serie A

Serie A : la Fiorentina remporte son premier match de la saison contre l’Udinese

Par Jordan Pardon
1 min.
Moise Kean @Maxppp
Fiorentina 5-1 Udinese

La Fiorentina respire enfin. A la recherche d’un premier succès cette saison en Serie A, les joueurs de la Viola l’ont enfin obtenu ce dimanche, et avec la manière face à l’Udinese (5-1). Mandragora (21e) avait débloqué la situation après l’expulsion d’Okoye (8e), puis Gudmundsson (42e) et Ndour (45+5e) se sont invités à la fête.

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 33 15 +20 11 0 4 34 14
2 Logo Milan Milan 32 15 +11 9 5 1 24 13
3 Logo Naples Naples 31 15 +9 10 1 4 22 13
4 Logo Rome Rome 30 16 +7 10 0 6 17 10
5 Logo Juventus Juventus 29 16 +6 8 5 3 21 15
6 Logo Bologne Bologne 25 15 +10 7 4 4 23 13
7 Logo Côme Côme 24 15 +7 6 6 3 19 12
8 Logo Lazio Lazio 23 16 +6 6 5 5 17 11
9 Logo Sassuolo Sassuolo 21 16 +1 6 3 7 21 20
10 Logo Cremonese Cremonese 21 16 0 5 6 5 18 18
11 Logo Udinese Udinese 21 16 -10 6 3 7 17 27
12 Logo Atalanta Atalanta 20 16 +1 4 8 4 19 18
13 Logo Torino Torino 20 16 -10 5 5 6 16 26
14 Logo Lecce Lecce 16 15 -8 4 4 7 11 19
15 Logo Cagliari Cagliari 15 16 -6 3 6 7 17 23
16 Logo Genoa Genoa 15 16 -7 3 6 7 16 23
17 Logo Parme Parme 14 15 -8 3 5 7 10 18
18 Logo Hellas Hellas 12 15 -9 2 6 7 13 22
19 Logo Pise Pise 11 16 -10 1 8 7 12 22
20 Logo Fiorentina Fiorentina 9 16 -10 1 6 9 17 27
Annoncé comme étant pisté par le Paris FC plus tôt dans la journée, Moïse Kean s’est ensuite offert un doublé en seconde période (56e, 68e). Côté visiteurs, c’est le Français Oumar Solet qui avait trouvé le chemin des filets (66e). Grâce à son succès, la Fiorentina revient à deux points de Pise, 19e. L’Udinese est 11e.

Pub. le - MAJ le
