Nice : le soulagement de Franck Haise après la victoire contre l’ASSE

Ce dimanche, l’OGC Nice a enfin renoué avec le succès. Après neuf défaites de suite et de fortes tensions avec des supporters qui s’en sont pris physiquement à leurs joueurs et Florian Maurice, Nice a goûté à la victoire ce dimanche en 32es de finale de Coupe de France. Non sans difficultés, les Niçois ont pris le meilleur sur les Verts et se sont qualifiés pour la suite de l’aventure. Auteur de plusieurs sorties remarquées ces dernières semaines, Franck Haise, l’entraîneur des Aiglons, n’a pas caché son soulagement après cette victoire :

«on a retrouvé la victoire, on retrouve un peu de confiance. Ce n’est pas une mauvaise chose dans cette période. J’espère qu’on va pouvoir prendre une semaine. Il faudra bien préparer la suite avec des retours. Il y avait 14 absents aujourd’hui. Cette qualification va nous faire du bien pour les fêtes. Le changement de direction qui fait déjà effet ? Il faut laisser du temps au temps. Il ne faut pas faire de conclusions hâtives. Il y a encore beaucoup de travail. Oui, c’est un cadeau de Noël, je le prends comme ça. C’est long pour tout le monde, les supporters, les joueurs, le staff…c’était très long.»