CAN 2025 : Mahrez calme le jeu avant l’entrée en lice de l’Algérie

L’Algérie entre en scène mercredi avec un premier match contre le Soudan dans le groupe E de la CAN 2025. Et la pression monte autant que les souvenirs des deux précédentes éliminations en phase de poule en 2022 et 2023 resurgissent. Présent en conférence de presse, Riyad Mahrez a cherché à dédramatiser la situation avant l’entrée en lice des Fennecs. « La mentalité est très bonne. On ne pense pas du tout à ce qui s’est passé auparavant. On pense seulement à faire une bonne prestation demain », a-t-il déclaré.

« Les Marocains nous ont très bien accueillis. On est super contents d’être chez nos voisins. On va tout donner pour faire quelque chose de grand ici au Maroc », a-t-il poursuivi, avant d’évoquer les critiques à son égard. « Ça fait partie du football. Plus tu vieillis, plus tu ne joues pas dans les meilleurs clubs, plus tu es sujet aux critiques. Mais je n’y fais pas attention. J’essaie d’aider l’équipe au maximum. On a un super groupe, une super équipe, et on doit le montrer tous ensemble, dès demain. » Rendez-vous demain donc, avec le match contre le Soudan prévu à 16 heures à Rabat.