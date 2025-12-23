CAN 2025 : Rafik Belghali, la pépite algérienne qui affole l’Italie

Malgré la période beaucoup moins reluisante au niveau des performances sportives, l’Algérie est toujours capable de sélectionner des pépites. Outre Mohammed Amoura, Ibrahim Maza ou encore Anis Hadj-Moussa, un nom commence à faire son trou en défense : Rafik Belghali. Convoqué pour la première fois lors du rassemblement d’octobre, le défenseur droit de 23 ans s’est rapidement imposé dans le onze des Verts. Avec un Youcef Atal sur le déclin et à la santé fragile, le natif de Louvain est apparu comme une évidence. Pourtant, son arrivée en sélection a été lente à se faire. Ardemment convoité par la Belgique, son pays natal, l’intéressé a toujours souhaité représenter les Fennecs.

Malgré deux bonnes saisons entre 2023 et 2025 à Malines, le défenseur droit a finalement eu besoin d’un transfert vers la Serie A et l’Hellas Vérone pour exploser aux yeux de Vladimir Petkovic. Indéboulonnable en tant que piston droit, le numéro 7 du club de Vérone n’a été remplaçant qu’à trois reprises lors de ses quinze apparitions en championnat cette saison. Outre cette fiabilité, Belghali rayonne : alliant vitesse et qualité technique, il pose énormément de problèmes à ses adversaires par ses fulgurances et compte déjà deux buts cette saison en Serie A. Défensivement, il est également doté de certaines qualités et le football italien lui permet, de plus en plus, de gommer certaines carences tactiques. Un mélange efficace et qui permet à l’international algérien (4 sélections) de se faire un nom de l’autre côté des Alpes.

Belghali, le facteur X de l’Algérie à la CAN 2025 ?

Pour un joueur de 23 ans, cette progression est intéressante et tape dans l’œil de nombreux cadors transalpins. Selon plusieurs sources italiennes, l’Inter Milan, la Juventus Turin et même l’AS Rome l’observeraient de près. Passé par le PSV Eindhoven le temps d’une saison lors de sa formation, Belghali a les épaules et est formaté pour jouer dans un grand club. Recruté pour seulement deux millions d’euros l’été dernier, l’Algérien serait estimé à hauteur de quinze millions d’euros par ses dirigeants. Dans un entretien accordé à la presse italienne, Italo Zanzi, le président de l’Hellas, a mis les barbelés autour de son joueur : «le mercato ne doit pas créer de l’agitation. Ce n’est pas le bon terme. À chaque période de transferts, Vérone cherche avant tout à s’améliorer. Si nous n’avions pas de joueurs sollicités par d’autres clubs, ce serait un problème. Quand des joueurs suscitent de l’intérêt, cela signifie qu’ils sont bons.»

Pour augmenter cette valeur, Belghali serait inspiré de réaliser une belle CAN. Titulaire lors des deux derniers rassemblements, Belghali a conquis le peuple algérien. Au diapason technique par rapport à ses coéquipiers, le joueur de 23 ans n’a pas vraiment de concurrence à son poste. Avec un Youcef Atal de moins en moins affûté et un Samir Chergui qui pourrait dépanner plus dans l’axe ou dans une défense à trois, Belghali a tout pour être l’une des révélations de cette CAN 2025. Une chose est certaine, l’Algérie aura besoin de ses performances à l’image de son début de saison en Italie pour espérer remporter une troisième étoile au Maroc.