Botafogo se moque de Flamengo après sa défaite face au PSG

Peu après la victoire du PSG en finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo (1-1, 2-1 tab), Botafogo a saisi l’occasion pour rappeler un autre moment marquant de sa saison. Le club brésilien a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo reprenant les temps forts de sa victoire contre le Paris Saint-Germain lors de la Coupe du Monde des Clubs en juillet dernier, mettant notamment en avant le but incroyable d’Igor Jesus. Qualifiée de « glorieuse rétrospective », cette publication a été accompagnée d’autres contenus célébrant les meilleurs moments de la saison, alimentant un petit clin d’œil à Flamengo et à son revers face au PSG.

Les joueurs ayant participé à la campagne de Botafogo ont également partagé leurs souvenirs sur les réseaux sociaux. Igor Jesus, Cuiabano et Jair Cunha ont publié photos et extraits du match, rappelant la performance collective de leur équipe. Côté Flamengo, la défaite aux tirs au but face au PSG restera marquée par la prestation exceptionnelle de Matvey Safonov, qui a arrêté quatre tentatives brésiliennes, offrant aux Parisiens leur premier titre mondial.