PSG : la Russie s’enflamme pour son héros Matvey Safonov

C’était un choix fort de la part de Luis Enrique. Propulsé titulaire contre Rennes (5-0) il y a désormais deux semaines suite à une blessure de Lucas Chevalier, Matvey Safonov avait commencé à installer une graine, celle du doute dans l’esprit de son entraîneur. Montrant un joli visage lors de cette rencontre, il allait ensuite avoir de la continuité contre Bilbao (0-0) et le FC Metz (3-2). Des matches solides qui contrastaient avec l’irrégularité de son concurrent Lucas Chevalier sur les premiers mois de compétition. Ce mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, Lucas Chevalier était d’ailleurs attendu titulaire, mais c’est bien Matvey Safonov qui a débuté. L’ancien gardien du FK Krasnodar a rendu à son entraîneur la confiance qui lui avait donné lors d’une victoire contre Flamengo (1-1, 2-1 aux tirs au but) où il aura réussi le tour de force d’arrêter quatre tentatives adverses.

Une prestation du gardien qui a enflammé ses coéquipiers qui l’ont porté en héros, mais aussi les supporters parisiens. Du côté de la Russie, c’est jour de fête et le gardien titulaire de la sélection est porté aux nues. «Je suis heureuse de voir ces merveilleux moments de sa vie où Matvey prouve tout par son travail. Il y a différentes périodes, mais les émotions incroyables que je ressens les jours où il crée quelque chose d’unique me submergent tout simplement. J’ai tellement pleuré aujourd’hui, et j’ai l’impression d’avoir plus de cheveux gris. Heureusement qu’ils ne se voient pas. Un autre trophée, une autre victoire importante, une autre soirée où tous ceux qui regardent du football savent : ce type a fait quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant», a d’ailleurs confié son épouse Marina Kondratyuk sur sa chaîne Telegram.

Les observateurs et les journalistes russes s’enflamment pour Safonov

Premier sélectionneur de Matvey Safonov qui l’avait fait devenir titulaire durant l’Euro 2020, Stanislav Cherchesov était totalement abasourdi face à la prestation de son poulain lors de la séance de tirs au but auprès de Championnat : «réaliser une telle performance lors d’une séance de tirs au but, en arrêter quatre d’affilée, c’est exceptionnel. Cela en dit long. Félicitations à Matvey.» Ancien entraîneur russe Sergey Tashuev a lui appuyé sur la concurrence avec Lucas Chevalier dans un entretien pour SovSport : «c’est très simple. Le moteur de tout athlète, c’est la compétition, qu’il faut s’efforcer de gagner. Matvey fait tout ce qu’il faut. Luis Enrique suivait de près le travail de Safonov à l’entraînement. L’opportunité s’est présentée et il l’a saisie. Chapeau ! Il faut continuer à travailler dur et prouver à tous qu’on est meilleur que son adversaire. Il n’y a pas de place pour le sentimentalisme ici : l’individualité est primordiale.»

Son ancien club le FK Krasnodar a lui halluciné sur ses réseaux sociaux : «est-ce même légal ? Matvey Safonov a arrêté quatre penalties consécutifs et a remporté la Coupe intercontinentale avec le PSG. Félicitations à notre joueur issu du centre de formation pour son sixième trophée avec le club français. Motya est un joueur redoutable !» La presse russe est également dithyrambique pour son joueur. Ainsi, Championnat a mis en avant le côté statistique de sa performance : «Safonov est exceptionnel ! Il a offert le trophée au PSG en arrêtant quatre penalties !» Leurs confrères de Sport-Express ont été sur le même ton : «un match exceptionnel pour Safonov ! Il a arrêté quatre penalties et a offert la Coupe intercontinentale au PSG.» Pour Sport24, c’est même allé un peu plus loin : «le plus grand Russe de l’histoire ! Safonov a accompli un miracle au PSG aujourd’hui, il est célébré.»