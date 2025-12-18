Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé a forcé pour jouer

Par Max Franco Sanchez
Mbappé contre Girona

La présence de Mbappé contre Talavera, équipe de D3, lors du match de 16e de Copa del Rey mercredi soir (victoire 3-2 des Madrilènes) a fait beaucoup parler outre-Pyrénées. Xabi Alonso est notamment critiqué, puisque beaucoup d’observateurs ne comprennent pas pourquoi un joueur qui sort d’une blessure a joué 90 minutes dans un match où sa présence n’était a priori pas impérative pour gagner.

Mais comme l’indique le journaliste Tomas Roncero, très connu chez nos voisins espagnols, c’est bien le Bondynois qui a demandé à jouer. « Mbappé a dit Alonso qu’il voulait jouer, et si possible tout le match. Il y a des joueurs à qui tu ne peux pas dire non », a indiqué l’éditorialiste du Chiringuito de Jugones et du journal AS.

