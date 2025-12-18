Real Madrid : Kylian Mbappé a forcé pour jouer

La présence de Mbappé contre Talavera, équipe de D3, lors du match de 16e de Copa del Rey mercredi soir (victoire 3-2 des Madrilènes) a fait beaucoup parler outre-Pyrénées. Xabi Alonso est notamment critiqué, puisque beaucoup d’observateurs ne comprennent pas pourquoi un joueur qui sort d’une blessure a joué 90 minutes dans un match où sa présence n’était a priori pas impérative pour gagner.

Mais comme l’indique le journaliste Tomas Roncero, très connu chez nos voisins espagnols, c’est bien le Bondynois qui a demandé à jouer. « Mbappé a dit Alonso qu’il voulait jouer, et si possible tout le match. Il y a des joueurs à qui tu ne peux pas dire non », a indiqué l’éditorialiste du Chiringuito de Jugones et du journal AS.