Real Madrid : la présence de Kylian Mbappé face à Talavera fait scandale…

Ce jeudi, la presse madrilène ne fanfaronne pas vraiment après la qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi après sa victoire 3-2 face à la modeste équipe de Talavera, 19e de troisième division espagnole. Cependant, elle n’oublie pas de saluer les buts salvateurs de Kylian Mbappé, pour la énième fois de la saison. « Même pas un jour tranquille », titre Marca qui salue la parade de Lunin en fin de match et un « Mbappé décisif avec son doublé. » De son côté, AS souligne également la performance de son numéro 10 : « Mbappé marque deux buts et participe au troisième », mais s’alarme du fait que « même Mbappé n’évite pas des frayeurs » au Real Madrid.

Xabi Alonso critiqué

Encenser le capitaine de l’équipe de France est devenu un marronnier chaque semaine dans la capitale espagnole, tant le numéro 10 merengue influe sur les résultats de son équipe. Hier, il s’est offert un doublé et affiche désormais 28 buts (et 5 passes décisives) en 23 rencontres, toutes compétitions confondues. Surtout, Mbappé n’est plus qu’à une longueur du record mythique de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca sur une année civile avec 59 réalisations. Le Bondynois aura d’ailleurs une occasion d’égaler ou de battre cette marque dans deux jours, à l’occasion de la réception du Séville FC pour le compte de la 17e journée de Liga.

Mais hier, le potentiel record de Mbappé a valu à Xabi Alonso… des critiques. La raison ? Beaucoup d’observateurs se sont demandés pourquoi le coach merengue a fait jouer l’intégralité du match à un joueur de retour de blessure, qui n’était pas en condition de disputer une seule minute contre Manchester City il y a une semaine. Invité à expliquer son choix d’avoir fait enchaîner deux matches de 90 minutes en trois jours à son attaquant convalescent, Alonso a simplement fait savoir que les deux buts inscrits par son buteur et sa passe décisive sur le troisième but madrilène étaient une explication claire.

«Quelqu’un devrait toutefois dire à Mbappé que le vrai record, c’est les six Coupes d’Europe de Modric»

« Il a été décisif avec ses deux buts. Kylian a toujours eu la facilité de marquer des buts. Le troisième but a été déterminant et c’est pourquoi nous l’avons laissé sur le terrain. Les chiffres sont les chiffres. Rodrygo a joué un rôle important. Nous avons besoin que d’autres joueurs soient aussi efficaces. Nous avons eu des occasions tout au long de l’année et nous aurions pu marquer plus de buts, c’est certain. » Cependant, ça n’a pas été du goût de tous. Un journaliste de AS s’est même emporté à ce sujet lors de l’émission Tangana FC. « Ce que Xabi a fait avec Mbappé est irresponsable. C’est une énorme irresponsabilité de le faire jouer en 16e de finale contre Talavera. C’est une énorme irresponsabilité de faire rejouer un joueur, qui a logiquement forcé pour jouer en n’étant qu’à 60, 70% à Mendizorroza (le stade d’Alavés, ndlr), trois jours plus tard en 16e de finale de coupe du Roi. C’est une énorme irresponsabilité de la part du coach, et peu m’importe qu’on me dise qu’il joue sa peau, parce que si Xabi Alonso pense qu’il ne peut pas gagner contre Talavera avec Endrick, Gonzalo et Mastantuono… »

Enfin, Marca s’est également étonné de la présence du Français en Coupe du Roi, même si, nous Français, découvrons avec un petit sourire que le quotidien local s’est rendu compte de l’importance accordée par Mbappé aux records individuels. «Mbappé n’a pas pu jouer une seule minute contre Manchester City en raison de problèmes physiques. Sept jours plus tard, il joue 90 minutes contre Talavera. Incompréhensible du début à la fin. La raison d’une telle folie semblait être l’objectif du Français d’égaler le record de buts marqués par Cristiano Ronaldo au cours d’une année civile, mais le pire pour Madrid était qu’il a finalement été décisif. Oui, même contre Talavera, il ne peut pas se reposer. Mbappé a inscrit un doublé et a fabriqué l’autre but. Il totalise désormais 58 buts, contre 59 pour Cristiano. Il lui reste un match et un but pour l’égaler, deux pour le dépasser. Il va se lancer à sa poursuite contre Séville. Parfait. En Liga, là où il doit être. Pas à Talavera, au premier tour de la Coupe. Mbappé ne semblait pas être un joueur obsédé par ces records, mais il est clair que quelque chose l’a piqué ces dernières semaines et que ce record de CR7, dont nous ne savions rien il y a quinze jours, a dû lui faire plaisir. C’est pour cela qu’il est allé à Talavera. Et heureusement pour Madrid, car sinon… Quelqu’un devrait toutefois lui dire que le vrai record, c’est les six Coupes d’Europe de Modric. Et pour cela, il faut être en parfaite condition en avril, et ne pas jouer à Talavera…» Le message est passé.