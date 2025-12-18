Le Real Madrid va boucler un transfert à 500 000€

Cette saison, le Real Madrid connaît certaines difficultés. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu comptent sur le mercato d’hiver pour apporter quelques retouches à leur effectif professionnel. Ce sera aussi le cas dans d’autres catégories. Ce jeudi, AS dévoile que les Merengues vont recruter Guille González.

Ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s’agit d’un latéral droit âgé de 17 ans originaire de Cadix et qualifié de "prodige". Son transfert d’un montant de 500 000 €, qui est en cours de finalisation, est prévu pour le mois de janvier. International espagnol U18, il va débuter avec l’équipe Juvenil A, avant d’avoir sa chance avec le Castilla.