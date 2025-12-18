Menu Rechercher
Le Real Madrid va boucler un transfert à 500 000€

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Florentino Perez @Maxppp

Cette saison, le Real Madrid connaît certaines difficultés. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu comptent sur le mercato d’hiver pour apporter quelques retouches à leur effectif professionnel. Ce sera aussi le cas dans d’autres catégories. Ce jeudi, AS dévoile que les Merengues vont recruter Guille González.

Ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s’agit d’un latéral droit âgé de 17 ans originaire de Cadix et qualifié de "prodige". Son transfert d’un montant de 500 000 €, qui est en cours de finalisation, est prévu pour le mois de janvier. International espagnol U18, il va débuter avec l’équipe Juvenil A, avant d’avoir sa chance avec le Castilla.

Pub. le - MAJ le
