OL : premier contretemps pour Endrick

Les discussions entre l’OL et le Real Madrid ont enfin débuté cette semaine autour d’un prêt d’Endrick. En manque de solutions offensives après une première partie de saison marquée par de nombreux départs et blessures, l’OL cherche un attaquant capable d’incarner un point de fixation. Le profil du jeune Brésilien de 19 ans coche toutes les cases pour Paulo Fonseca, qui échange avec le joueur depuis plusieurs semaines. Barré à Madrid par la concurrence, Endrick a donné son accord de principe dès novembre pour un prêt de janvier à juin, séduit par la perspective d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1, en Coupe de France ainsi qu’en Ligue Europa.

De son côté, le Real Madrid s’est montré ouvert à un prêt sec afin de favoriser le développement de son joyau, sous contrat jusqu’en 2030. Les négociations portent essentiellement sur l’aspect financier, notamment la prise en charge partielle du salaire du joueur, estimé à plus de 400 000 euros mensuels, un montant incompatible avec les contraintes de la DNCG sans compromis madrilène. Titularisé récemment en Coupe du Roi aux côtés de Kylian Mbappé, Endrick a confirmé son potentiel, sans pour autant remettre en cause son souhait de départ… Les deux clubs se montrent optimistes, même si le calendrier reste serré : en cas d’accord, l’attaquant ne pourrait rejoindre officiellement Lyon qu’à partir du 1er janvier, avec l’espoir d’intégrer rapidement le groupe pour entamer sa relance en France. Mais petit coup dur pour l’ancien de Palmeiras : même en cas d’accord rapide, Endrick aurait très peu de chances d’être qualifié à temps pour le déplacement de l’OL à Monaco début janvier, sauf accélération exceptionnelle du processus administratif comme expliqué sur notr site il y a déjà quelques jours.