Stade Rennais : Habib Beye a changé certaines choses

Avec une seule défaite sur ses 7 derniers matchs, le Stade Rennais est désormais bien installé dans le haut du classement avec cette 6e place. L’objectif du top 4 n’est pas encore atteint avant d’entamer la seconde partie de saison mais le club breton a le vent en poupe, et son entraîneur, au bord du départ fin octobre, est toujours là. Les résultats se sont améliorés et sa méthodologie a également évolué, reconnaît Loïc Désiré, le directeur sportif, sur Ouest-France.

«Il a toujours été ouvert, on a toujours eu des échanges. Dans le langage et la vision, il n’a pas changé au quotidien. Il a insisté un peu plus sur le travail tactique, et les joueurs ont évolué», assure le dirigeant, insistant sur quelques innovations. «L’équipe a progressé dans la tenue du bloc-équipe, avec une récupération plus haute du ballon. L’installation d’Al-Tamari, un attaquant, en piston gauche participe par exemple de cette logique. Le mérite en revient au coach, aux joueurs et au staff.» Al-Tamari s’est d’ailleurs installé dans le onze de départ, ce qui cause quelques soucis auprès de Quentin Merlin, comme nous vous le révélions plus tôt.