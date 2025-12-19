Stade Rennais : Habib Beye a changé certaines choses
Avec une seule défaite sur ses 7 derniers matchs, le Stade Rennais est désormais bien installé dans le haut du classement avec cette 6e place. L’objectif du top 4 n’est pas encore atteint avant d’entamer la seconde partie de saison mais le club breton a le vent en poupe, et son entraîneur, au bord du départ fin octobre, est toujours là. Les résultats se sont améliorés et sa méthodologie a également évolué, reconnaît Loïc Désiré, le directeur sportif, sur Ouest-France.
«Il a toujours été ouvert, on a toujours eu des échanges. Dans le langage et la vision, il n’a pas changé au quotidien. Il a insisté un peu plus sur le travail tactique, et les joueurs ont évolué», assure le dirigeant, insistant sur quelques innovations. «L’équipe a progressé dans la tenue du bloc-équipe, avec une récupération plus haute du ballon. L’installation d’Al-Tamari, un attaquant, en piston gauche participe par exemple de cette logique. Le mérite en revient au coach, aux joueurs et au staff.» Al-Tamari s’est d’ailleurs installé dans le onze de départ, ce qui cause quelques soucis auprès de Quentin Merlin, comme nous vous le révélions plus tôt.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe Intercontinentale : la réaction de Chevalier après la séance de tirs au but folle de Safonov
Explorer