Loïc Désiré sait quand la bascule a eu lieu au Stade Rennais

Habib Beye a finalement été maintenu à son poste, malgré un vrai-faux départ à la fin du mois d’octobre. Depuis cette période, le Stade Rennais n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matchs. C’était au Parc des Princes face au PSG pour un cinglant 5-0 tout de même. Selon le directeur sportif du club, Loïc Désiré, un changement a eu lieu lors de la remise en cause de l’entraîneur à la tête du club. Dans les heures suivantes, il y a eu ce nul à Touloue (2-2) qui a lancé cette belle série.

«Pour moi ce n’est pas un déclic. Par rapport à il y a un an, il restait deux joueurs titulaires, Blas et Seidu, expose le dirigeant dans les colonnes de Ouest-France ce jeudi. Quand il y a un double renouvellement tel qu’on l’a connu, en janvier puis cet été, il faut du temps pour que ça prenne forme. Le coach a aussi trouvé un levier tactique. On avait regagné contre Strasbourg, mais pour moi, c’est à Toulouse, malgré le 2-2, que l’on avait commencé à trouver quelque chose.» A une journée de la mi-saison, les Bretons occupent la 6e place de Ligue 1.