Mercato OL : la piste surprise Alec Georgen activée !

À Lyon, Mathieu Louis-Jean est déjà à pied d’œuvre pour préparer le marché d’hiver. Une fois encore, le directeur du recrutement n’aura pas les coudées franches et devra se contenter d’un marché d’ajustement, malgré le récent feu vert de la DNCG. Comme nous vous le révélions il y a tout juste un mois, la feuille de route est claire : valider l’arrivée de l’attaquant brésilien du Real Madrid, Endrick, et recruter impérativement un défenseur. Ce secteur risque en effet de se trouver fort dépourvu avec la CAN, les départs programmés du tandem Niakhaté-Mata et l’incertitude planant autour de l’avenir d’Ainsley Maitland-Niles.

Si Hans Hateboer est venu renforcer l’arrière-garde rhodanienne avec une réussite pour le moment toute relative, l’OL reste en veille active. Des prêts ou des opportunités à faible coût sont privilégiés. C’est dans cette optique que les septuples champions de France ont ciblé un profil bien connu dans l’Hexagone : Alec Georgen. Arrivé libre à Dunkerque à l’été 2024, l’ancien Titi parisien réalise des performances solides qui ont tapé dans l’œil des recruteurs lyonnais.

Dunkerque ne l’entend pas de cette oreille

Selon nos informations, le latéral droit (15 matches de Ligue 2 cette saison), qui fait les beaux jours de l’USLD depuis 18 mois, est très apprécié entre Rhône et Saône. Si aucune offre ferme n’est encore parvenue sur le bureau de Demba Ba, l’homme fort du sportif dunkerquois, des discussions ont d’ores et déjà eu lieu. Considéré comme une référence à son poste par la data, Georgen séduit par sa fiabilité défensive et son activité incessante dans son couloir.

Le piston droit, qui totalise plus de 130 matches de Ligue 2 et National, pourrait donc découvrir l’élite sur le tard, à 27 ans. Toutefois, l’opération est loin d’être bouclée. Le club nordiste, auteur d’une superbe saison (6e à seulement trois points du dauphin stéphanois), n’a aucune intention de se faire dépouiller de ses cadres en plein milieu de l’exercice. À l’image de Gessime Yassine ou Enzo Bardeli, Georgen est un maillon essentiel du dispositif maritime. L’OL devra se montrer convaincant pour arracher le joueur en fin de contrat en juin prochain, à moins que la perspective de découvrir enfin la Ligue 1 ne pousse l’intéressé à forcer son destin cet hiver. Affaire à suivre.