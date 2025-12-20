Barça : Joan Laporta envoie un message à Lionel Messi

Lors d’une interview pour l’émission Pla seqüència, le président du FC Barcelone, Joan Laporta est revenu sur le départ de Lionel Messi au PSG lors de l’été 2021. Le président du FC Barcelone, qui avait suggéré durant sa campagne électorale de prolonger le contrat de l’Argentin « autour d’un barbecue », a qualifié cette situation de « déplorable » et a exprimé sa volonté de tourner la page sur cet épisode d’après Mundo Deportivo.

Laporta a insisté sur le lien fort qui unit Messi et le club : « Leo a tant donné au Barça, et le Barça à Leo. J’espère que nous nous reverrons ». Le président catalan affiche ainsi son désir de rétablir une relation apaisée avec l’emblématique joueur, tout en soulignant l’importance de Messi dans l’histoire récente du club. Le joueur, lui, a toujours affirmé que le club catalan était sa maison et qu’il reviendrait travailler au club.