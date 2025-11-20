Lionel Messi confirme son retour à Barcelone

Lors d’une remise de prix organisée à Miami, Lionel Messi a vécu un moment de profonde émotion en découvrant une vidéo où les supporters du Barça lui adressaient des messages d’amour et de reconnaissance. Récompensé non pas pour un titre, un record ou une performance sportive, mais pour tout ce qu’il a représenté pour la ville et le club qui l’ont accueilli à 12 ans, l’Argentin n’a pu retenir ses larmes. Il a confié que Barcelone reste « son foyer et son peuple », rappelant l’intensité des années passées en Catalogne, faites de succès, et d’une relation unique avec les supporters. Messi a également évoqué avec une pointe d’amertume son départ non souhaité, marqué par l’absence de prolongation décidée par Joan Laporta, une blessure encore vive malgré le temps. Il avoue ne pas être retourné au Camp Nou depuis son départ, regrettant notamment d’avoir quitté le football européen sans pouvoir faire ses adieux devant le public, en pleine période pandémique.

Pour Messi, la distance n’a rien effacé : le retour à Barcelone fait partie des certitudes de son avenir. Le joueur d’Inter Miami a confié qu’il s’imaginait revenir vivre dans la capitale catalane une fois son aventure américaine terminée, se voyant même assister aux matches « comme n’importe quel supporter ». « Pour l’instant, je serais probablement encore ici quelques années, mais nous retournons à Barcelone car, comme je l’ai toujours dit, c’est chez moi, c’est mon chez-moi. Ça nous manque beaucoup, alors nous reviendrons », a-t-il assuré, promettant de redevenir un fan comme les autres, dans les tribunes, à soutenir le club qui a marqué sa vie. Une nouvelle preuve qu’entre Messi et Barcelone, le lien ne s’est jamais rompu, et qu’il semble appelé à se renforcer de nouveau.