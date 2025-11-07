Joan Laporta prépare un évènement spécial pour Leo Messi

Leo Messi a quitté le FC Barcelone il y a un peu plus de 4 ans maintenant et ne reviendra probablement jamais comme joueur professionnel dans son club formateur. Son départ a laissé une petite cicatrice. Il n’a jamais eu de célébration à son honneur, alors qu’il est le meilleur joueur de l’histoire du club. Joan Laporta compte bien corriger cette anomalie avec un match dans le tout nouveau Camp Nou.

«Devant 105 000 spectateurs, j’aimerais que le stade soit plein. Ce serait une belle façon de l’inaugurer, un match d’adieu pour Leo. Tout dépendra de sa volonté. Ce ne sera pas avant fin 2026 et je ne sais pas qui sera le président, mais si c’est moi, j’en serais ravi», a assuré le président du Barça qui s’impatiente à l’idée de rejouer dans le stade historique du club.