Le FC Barcelone change complètement ses plans pour le mercato d’hiver

Cet hiver, le FC Barcelone promettait d’être sage sur le mercato. « Trouver quelque chose qui améliore l’équipe est pratiquement impossible. C’est dur de trouver des joueurs de qualité qui s’adaptent au mercato hivernal. J’insiste, je ne pense pas qu’on soit actif en janvier », avait reconnu le directeur sportif Deco, début décembre. Le club catalan avait prévu d’enrôler de jeunes joueurs pour son centre de formation, à l’instar d’Ajay Tavares, avant de miser sur le mercato d’été pour vraiment renforcer son effectif.

On apprenait même que la direction catalane ciblait déjà Joško Gvardiol (23 ans) de Manchester City et Alessandro Bastoni (26 ans) de l’Inter Milan, deux défenseurs gauchers capables également de jouer en latéral, en plus des rumeurs Marc Guehi et Pau Torres. Mais ce dimanche, le FC Barcelone a fait part d’un terrible coup dur avec la blessure d’Andreas Christensen, forfait pour au moins quatre mois en raison d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue à l’entraînement.

Le Barça peut utiliser un joker

Un coup dur pour la défense centrale catalane, déjà privée de Ronald Araujo, écarté depuis le match contre Chelsea pour des problèmes psychologiques. En ce sens, seuls Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín et Alejandro Balde sont disponibles pour quatre postes en défense. Et d’après Sport, la direction sportive va prochainement se réunir et devrait miser sur un renfort temporaire jusqu’à la fin de saison, probablement sous forme de prêt, tout en respectant le fair-play financier pour pouvoir l’inscrire.

Si le club présente à LaLiga un certificat médical confirmant cette longue indisponibilité d’Andreas Christensen, les Blaugranas pourront ainsi recruter un nouveau renfort pour pallier sa longue absence, qui devrait logiquement être moins séduisant que les noms annoncés pour l’été prochain. Autre solution pour Hansi Flick : miser encore sur le centre de formation. Jofre Torrents compte pour l’entraîneur allemand, qui l’a fait entrer quatre fois cette saison, tandis qu’Álvaro Cortés se présente comme une option intéressante pour combler un éventuel vide au centre de la défense.