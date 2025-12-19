Le FC Barcelone tout proche de boucler sa première recrue hivernale

Cet hiver, le mercato devrait être au ralenti pour le FC Barcelone. «Trouver quelque chose qui améliore l’équipe est pratiquement impossible. C’est dur de trouver des joueurs de qualité qui s’adaptent au mercato hivernal. J’insiste, je ne pense pas qu’on soit actif en janvier», avait reconnu le directeur sportif Deco, début décembre. Pourtant, le Barça sait se montrer intelligent pour recruter des jeunes joueurs aussi bien pour l’équipe première que pour les catégories inférieures, afin de les intégrer à La Masia.

Dans ce contexte et en raison des finances du club catalan, toujours aussi instables, la presse locale annonce que les Blaugranas sont tout proches d’enrôler une pépite du football anglais. Il s’agit d’Ajay Tavares, un ailier gauche de 15 ans, capable de jouer avant-centre en raison de sa taille et de sa puissance. Il évolue actuellement à Norwich City et s’est distingué dans les catégories des jeunes Canaries, avec un but en huit matches cette saison, mais surtout en sélection. Après être passé par les U15 et U16, il a fait ses débuts avec l’équipe d’Angleterre U17.

Le Barça n’aura pas à attendre sa majorité

La presse catalane affirme que le jeune talent a suscité l’intérêt de plusieurs équipes de Premier League ainsi que de clubs étrangers, mais le Barça s’est montré plus convaincant, à tel point qu’il reste très proche de finaliser son recrutement. De plus, Tavares possède un passeport européen, ce qui lui permettra d’être transféré dès qu’il aura 16 ans, le 28 décembre, sans devoir attendre sa majorité. Le club catalan a agi efficacement dans ce dossier, en passe d’être finalisé.

S’il venait à rejoindre Barcelone lors du mercato hivernal à venir, Ajay Tavares pourrait rapidement se faire une place parmi les attaquants du Barça Atlètic, dirigé par Juliano Belletti, même s’il évolue actuellement chez les juniors de Norwich et a réussi à s’imposer dans des équipes composées de joueurs qui ont deux ou trois années de plus que lui. Avant de prétendre, en cas de bonnes performances, à une potentielle place dans le groupe d’Hansi Flick, comme l’a fait régulièrement le FC Barcelone ces dernières années.