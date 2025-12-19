Algérie : les mots forts d’Himad Abdelli après sa convocation pour la CAN 2025

L’Algérie a été contrainte de revoir ses plans à l’approche de la CAN 2025 après le forfait de Houssem Aouar. Touché à l’entraînement, le milieu de terrain d’Al-Ittihad a dû quitter le rassemblement, obligeant le sélectionneur Vladimir Petkovic à appeler Himad Abdelli en renfort. Initialement absent de la liste des 28, le joueur d’Angers fait finalement son retour chez les Verts, une décision attendue par une partie des supporters. Cette convocation intervient alors que l’Algérie, échaudée par deux éditions décevantes, ambitionne de redorer son blason au Maroc, avec une entrée en lice prévue le 24 décembre face au Soudan.

La suite après cette publicité

Interrogé par le média LeLien, Himad Abdelli a affiché sa satisfaction tout en rappelant l’importance de l’objectif collectif. « Je suis très heureux de cette convocation. Maintenant, comme j’ai dit, il faut tout faire pour réaliser une grande CAN, parce qu’on sait que les deux dernières n’ont pas été bonnes. On va tout faire pour rendre fier le peuple algérien. J’espère que tout le monde sera heureux à la fin. », a-t-il confié. Il a ensuite ajouté : « pour moi, comme je l’ai dit, on est l’Algérie, une grande nation. L’objectif est d’aller le plus loin possible dans cette CAN, et surtout de sortir fier de cette compétition. Tous les joueurs sont bons. Maintenant, on verra qui le coach va aligner. Je n’ai aucun doute que n’importe qui sera performant au milieu de terrain. »