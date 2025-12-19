Côte d’Ivoire : Sébastien Haller forfait pour la CAN, Evann Guessand le remplace

La Coupe d’Afrique des Nations débute dimanche. Mais avant même l’ouverture de la compétition, l’Algérie a vécu un coup dur avec le forfait du milieu Houssem Aouar. Il a été remplacé par Himad Abdelli. Il n’y a pas que les Fennecs qui ont appris une mauvaise nouvelle. Cet après-midi, la Fédération ivoirienne de football a officialisé le forfait de Sébastien Haller.

«La Fédération Ivoirienne de Football informe la presse, les partenaires et le public sportif que l’international ivoirien Sébastien Haller, convoqué par le sélectionneur national Émerse Faé pour la CAN Maroc 2025, est forfait pour raison de blessure contractée le dimanche 14 décembre 2025 avec le FC Utrecht. Sébastien Haller est donc remplacé par Evann Guessand, joueur d’Aston Villa, initialement inscrit sur la liste des réservistes. La Fédération Ivoirienne de Football adresse à Sébastien Haller, champion d’Afrique 2023, ses vœux de prompt rétablissement et lui renouvelle tout son soutien.» Mercredi, les Éléphants vont affronter le Mozambique lors de la première journée.