Xabi Alonso réagit à la photo polémique de ses joueurs

Xabi Alonso @Maxppp

Ce vendredi, Xabi Alonso s’est présenté en conférence de presse avant le dernier match de l’année 2025 face au Séville FC. Le coach espagnol a été questionné sur la photo polémique parue lors du match de Coupe du Roi contre Talavera.

Un cliché sur lequel on voit plusieurs joueurs madrilènes, dont Vinicius Jr, Franco Mastantuono, Arda Güler et Endrick en train de rire et de plaisanter. Le tout pendant que le match était tendu. Mais Xabi Alonso n’a pas souhaité polémiquer. «Je n’ai pas vu les images, mais on a réussi à se qualifier et on pense déjà à Séville. Ça s’est bien terminé, et c’est tout.»

