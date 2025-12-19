Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

EdF : Corentin Tolisso vise la Coupe du Monde 2026

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Benoît Bastien et Corentin Tolisso @Maxppp
Lyon Saint-Cyr

Capitaine et leader de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso (31 ans) réalise un bon début de saison. Le milieu de terrain a participé à 20 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le temps pour lui de marquer 7 buts. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, lui qui a de grands objectifs pour l’année 2026 comme il l’a avoué en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Tout a commencé à l’été 2024. J’avais eu une discussion avec Pierre Sage qui m’avait fait beaucoup de bien, puis des échanges avec mes amis qui m’ont permis de comprendre certaines choses. Je m’étais un peu perdu dans mes objectifs, et à mon retour aussi. La saison dernière, je me suis fixé des objectifs très clairs et j’ai fait en sorte de les mettre en place. Je ne les ai pas encore tous atteints, mais je suis sur la bonne voie. Mentalement, mon état d’esprit a changé. J’ai compris certaines choses, j’aborde les matchs différemment. Il faut que je continue comme ça, parce que pour l’instant, ça fonctionne bien. Quand je suis bon, je sais pourquoi, et quand je le suis moins, je sais aussi l’expliquer. J’espère que 2026 sera encore meilleure que 2025. L’objectif, c’est la Coupe du monde et ramener un trophée avec l’OL.» Il reste à savoir si Didier Deschamps répondra à son appel du pied.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
France
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
France Flag France
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier