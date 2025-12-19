EdF : Corentin Tolisso vise la Coupe du Monde 2026

Capitaine et leader de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso (31 ans) réalise un bon début de saison. Le milieu de terrain a participé à 20 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le temps pour lui de marquer 7 buts. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, lui qui a de grands objectifs pour l’année 2026 comme il l’a avoué en conférence de presse.

«Tout a commencé à l’été 2024. J’avais eu une discussion avec Pierre Sage qui m’avait fait beaucoup de bien, puis des échanges avec mes amis qui m’ont permis de comprendre certaines choses. Je m’étais un peu perdu dans mes objectifs, et à mon retour aussi. La saison dernière, je me suis fixé des objectifs très clairs et j’ai fait en sorte de les mettre en place. Je ne les ai pas encore tous atteints, mais je suis sur la bonne voie. Mentalement, mon état d’esprit a changé. J’ai compris certaines choses, j’aborde les matchs différemment. Il faut que je continue comme ça, parce que pour l’instant, ça fonctionne bien. Quand je suis bon, je sais pourquoi, et quand je le suis moins, je sais aussi l’expliquer. J’espère que 2026 sera encore meilleure que 2025. L’objectif, c’est la Coupe du monde et ramener un trophée avec l’OL.» Il reste à savoir si Didier Deschamps répondra à son appel du pied.