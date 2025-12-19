CdF : 3 absents à l’OL face au FC Saint-Cyr Collonge

Dimanche soir, l’Olympiqiue Lyonnais va recevoir le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur tout son groupe comme il l’a avoué en conférence de presse.

«Nous avons la situation de Nicolas Tagliafico, qui a un problème au dos et qui n’est pas prêt pour jouer. Tanner Tessmann et Orel Mangala ont commencé avec le groupe. En revanche, Nicolas Tagliafico, ainsi que Malick Fofana et Ernest Nuamah, ne seront pas disponibles.»