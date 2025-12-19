Le PSG libère Willian Pacho

On ne verra pas Willian Pacho lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée Fontenay demain soir. Après 19 matches disputés depuis le début de la saison, le défenseur équatorien a été autorisé à filer en vacances avant des partenaires.

La suite après cette publicité

«En accord avec la direction sportive et le staff technique, Willian Pacho est laissé au repos. Il reprendra avec l’ensemble du groupe après la trêve de Noël», indique le club de la capitale dans son communiqué.