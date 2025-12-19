Menu Rechercher
Commenter 20
Officiel Ligue 1

Le PSG libère Willian Pacho

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Willian Pacho au PSG @Maxppp

On ne verra pas Willian Pacho lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée Fontenay demain soir. Après 19 matches disputés depuis le début de la saison, le défenseur équatorien a été autorisé à filer en vacances avant des partenaires.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
En accord avec la direction sportive et le staff technique, Willian Pacho est laissé au repos. Il reprendra avec l’ensemble du groupe après la trêve de Noël.
Voir sur X

«En accord avec la direction sportive et le staff technique, Willian Pacho est laissé au repos. Il reprendra avec l’ensemble du groupe après la trêve de Noël», indique le club de la capitale dans son communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Willian Pacho

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Willian Pacho Willian Pacho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier