CdF, PSG : Luis Enrique ne sait pas qui jouera entre Chevalier et Marin

C’est la mauvaise nouvelle du jour côté PSG. Le club a informé à la mi-journée de la blessure de Matvey Safonov, victime d’une fracture à la main gauche, visiblement contractée durant la séance de tirs au but contre Flamengo où il a été héroïque en repoussant quatre tentatives adverses. Cette blessure intervient au pire des moments pour le Russe, qui était en train de renverser la hiérarchie des gardiens dans son duel avec Lucas Chevalier.

La suite après cette publicité

Le Français va donc pouvoir reprendre la place de numéro un à l’occasion des prochains matchs, mais peut-être pas en Coupe de France demain soir (21h) contre Vendée Fontenay Foot. Le 3e gardien, Renato Marin, pourrait connaître sa toute première apparition avec les Rouge et Bleu. « On va faire comme d’habitude. Je donne l’information aux joueurs en premier lieu. Ensuite, vous saurez ma décision », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse, laissant entretenir le suspense.