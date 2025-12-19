Menu Rechercher
Commenter 60
Officiel Ligue des Champions

PSG : l’UEFA a réduit la suspension de Lucas Hernandez

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lucas Hernandez avec le PSG @Maxppp

Après avoir réduit la suspension de Luis Diaz (exclu après son tacle par derrière sur Achraf Hakimi), l’UEFA a également fait preuve de clémence avec Lucas Hernandez. Expulsé face à Tottenham pour avoir mis un coup de coude au visage de Xavi Simons, le défenseur du Paris Saint-Germain avait pris trois matches de suspension. Ce vendredi, l’UEFA a ramené la sanction à deux matches.

La suite après cette publicité

«L’appel interjeté par le Paris Saint-Germain est accueilli. En conséquence, la décision de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA du 3 décembre 2025 est modifiée comme suit : suspendre le joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, pour un total de deux (2) matches de compétition interclubs de l’UEFA auxquels il serait autrement éligible, pour avoir agressé un autre joueur», peut-on lire sur le site officiel de l’UEFA. Hernandez sera donc disponible pour le dernier match de la phase de ligue contre Newcastle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (60)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Lucas Hernández

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Hernández Lucas Hernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier