PSG : l’UEFA a réduit la suspension de Lucas Hernandez
Après avoir réduit la suspension de Luis Diaz (exclu après son tacle par derrière sur Achraf Hakimi), l’UEFA a également fait preuve de clémence avec Lucas Hernandez. Expulsé face à Tottenham pour avoir mis un coup de coude au visage de Xavi Simons, le défenseur du Paris Saint-Germain avait pris trois matches de suspension. Ce vendredi, l’UEFA a ramené la sanction à deux matches.
«L’appel interjeté par le Paris Saint-Germain est accueilli. En conséquence, la décision de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA du 3 décembre 2025 est modifiée comme suit : suspendre le joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, pour un total de deux (2) matches de compétition interclubs de l’UEFA auxquels il serait autrement éligible, pour avoir agressé un autre joueur», peut-on lire sur le site officiel de l’UEFA. Hernandez sera donc disponible pour le dernier match de la phase de ligue contre Newcastle.
