FC Nantes : énorme suspension pour l’entraineur de la réserve !

Décidément, ça ne va pas fort au FC Nantes. Ahmed Kantari s’apprête à diriger son second match à la tête de l’équipe après avoir vécu une première difficile la semaine dernière à Angers (défaite 4-1) et ça ne va pas beaucoup mieux du côté de la réserve, en National 3. Selon Presse-Océan, l’entraîneur de l’équipe 2 des Canaris, Stéphane Ziani, a écopé d’une très lourde suspension de 16 matchs ! Cette sanction fait suite à une altercation ayant eu lieu lors d’un match le 7 décembre dernier face à l’USSA Vertou. Au coup de sifflet final d’une confrontation tendue, l’ancien meneur de jeu a eu une vive altercation avec Jules Chatagnau, milieu de terrain adverse. Après une pluie d’insultes, les deux hommes en sont venus aux mains. Le joueur a été suspendu 5 matchs, quand le technicien a lui été sanctionné plus durement en raison de ses manquements à son devoir d’exemplarité.

La suite après cette publicité

«Ils parlent beaucoup et, à un moment donné, on perd patience avec la connerie à l’issue du match. Ils sont dans la provocation, ça soulage de dire ce qu’on pense. C’est trop», avait lâché l’entraîneur de 54 ans après la rencontre aux médias présents sur place. D’après les règlements, la sanction aurait dû être de 8 matchs, soit le barème prévu pour ce genre de forfait (comportement injurieux d’un entraîneur) mais elle a été doublée pour la gravité des faits. Le FC Nantes a fait appel de cette décision, espérant que la suspension sera réduite. Si ce n’est pas le cas, Ziani ne pourra plus remettre les pieds sur un banc de touche d’ici la fin de la saison.