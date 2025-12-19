Justice : Nasser Al-Khelaïfi définitivement blanchi dans l’affaire des droits tv

Après plus de 8 ans de procédure, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media, a été définitivement blanchi par la Cour suprême suisse dans l’affaire des droits télévisés des Coupes du Monde 2026 et 2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) d’après Le Figaro. Poursuivi depuis 2017 pour « instigation à gestion déloyale aggravée », le dirigeant qatari voit son acquittement confirmé après avoir déjà été innocenté en première instance le 30 octobre 2020, puis en appel le 24 juin 2022. L’affaire impliquait également l’ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, et l’homme d’affaires grec Konstantinos Kenteris, dit Dinos Deris, concernant l’attribution des droits TV en Italie et en Grèce pour les mêmes éditions du Mondial. Si Al-Khelaïfi sort totalement réhabilité, la Cour suprême confirme en revanche les condamnations de Valcke, condamné en appel à 11 mois de prison avec sursis, et de Deris pour corruption privée, tandis que l’acquittement de ce dernier en première instance est maintenu. Le communiqué officiel précise que « les condamnations de l’ancien secrétaire général de la FIFA et d’une autre personne pour corruption privée passive, respectivement active, sont conformes au droit fédéral. Il en va de même de la condamnation de l’ancien secrétaire général pour faux dans les titres, ainsi que de l’acquittement des trois accusés en lien avec l’infraction de gestion déloyale aggravée ». La cour d’appel doit désormais statuer sur les conséquences financières de ces décisions.

La suite après cette publicité

Pour ses avocats suisses, Marc Bonnant, Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, ce verdict constitue « une pleine réhabilitation » pour Nasser Al-Khelaïfi : « le jugement du Tribunal fédéral confirme de façon définitive l’acquittement total et sans réserve de notre client. Pour la troisième et dernière fois, aucune infraction n’est retenue. » Ils saluent la fin d’une procédure longue et, selon eux, injustifiée, qui a gravement entaché la réputation de leur client : « depuis le début, nous dénonçons une chasse au trophée menée par le Ministère public de la Confédération. Aujourd’hui, la partie de chasse a pris fin. L’acquittement de notre client, désormais confirmé par le Tribunal fédéral, est total, clair, sans équivoque, et définitif. Nous nous réjouissons de ce succès pour notre client. Mais surtout, nous sommes heureux qu’il puisse désormais poursuivre son engagement sans faille pour le sport et la vie sportive, dans le calme, la sérénité et les conditions dignes qu’il mérite »