Coupe de France

PSG : Luis Enrique compte encore sur les titis

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Le PSG va affronter Fonteny-le-Comte samedi soir à 21 heures, sur la pelouse de La Beaujoire, en 32e de finale de la Coupe de France, avec plusieurs absents, comme Safonov et Lee. Et aussi beaucoup de joueurs de retours de blessure, comme Doué, Dembélé ou Chevalier. Forcément, cela pourrait être l’occasion idéale de voir de nouveaux espoirs dans la rotation de Luis Enrique, mais ce dernier n’a pas voulu détailler ses plans.

« Je ne parle pas de chaque titi. Ils savent que nous sommes à un certain niveau et qu’ils doivent être toujours prêts, mais sans aucune pression. Demain, on verra, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de joueurs avec différents problèmes. Il y a des coups, de la fatigue à gérer. Il manque la séance d’entraînement aujourd’hui. Après on verra qui sont les joueurs dans les meilleures conditions pour jouer, mais les titis seront là. J’espère qu’ils seront prêts à aider l’équipe », a déclaré le coach espagnol en conférence de presse. Rappelons aussi que Mbaye a rejoint le Sénégal pour disputer la CAN et ne sera pas disponible.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
