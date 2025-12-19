Istres : Zaki Noubir, l’ascension patiente d’un entraîneur bâtisseur

Zaki Noubir n’a attendu personne. Sans bruit, sans raccourci, il est parti seul avec son rêve comme seule boussole. À 36 ans, cet entraîneur fait aujourd’hui les beaux jours du FC Istres, 6e de sa poule de National 2 et engagé en 32es de finale de Coupe de France face à Mérignac (R1). Touche-à-tout et curieux, ce natif de Marseille est passé par Vivaux Marroniers Sports, le FC Rouguières, ou encore la pré-formation de l’OM pendant quatre ans, avant de rejoindre Nîmes et de faire monter Air Bel en U17 Nationaux avec Mohamed Simakan sous ses ordres. Jeune d’années mais riche d’expérience, il a également officié en tant qu’assistant à Rousset et à Hyères, avec qui il a d’ailleurs vécu un 32e de finale de Coupe de France contre l’OM. Naviguer entre différents rôles a été pour lui une façon d’élargir ses repères et d’aiguiser sa compréhension du rôle de numéro 1, qu’il fait aujourd’hui sien (il dispose même d’un diplôme d’analyste vidéo).

La suite après cette publicité

Crédit photo : vrsportlens

Admirateur du sens tactique d’un Allegri, du travail acharné d’un Bielsa, et de la confiance en soi d’un Mourinho, il se caractérise aussi cette saison comme un entraîneur capable de s’appuyer sur la jeunesse, incarnée par Zaïd Amir, qui vient d’être appelé pour jouer la CAN avec les Comores après être passé par la case UNFP cet été suite à son départ du Mans (son gardien Ben Salim Boina jouera aussi la CAN). Mais Noubir n’est pas du genre à s’attribuer le mérite des autres : il estime avoir seulement mis des outils à disposition de son joueur, pleinement en confiance cette saison. Il reste qu’il est aujourd’hui le véritable architecte de ce collectif, cocktail de jeunesse et d’expérience dont Foued Kadir, 42 ans, en est le visage (la moyenne d’âge du groupe est de 22/23 ans). Issu du foot d’en bas, Noubir ne se fixe aucune limite pour la suite de sa carrière, si ce n’est de poursuivre avec ce qui fait sa réputation depuis une vingtaine d’années : du beau jeu au profit du résultat.