Liga

Liga : Levante arrache le nul contre la Real Sociedad

Par Josué Cassé
Take Kubo impressionnant avec la Real Sociedad @Maxppp
Levante 1-1 Real Sociedad

15e au coup d’envoi de la 17e journée de Liga, la Real Sociedad partait avec la faveur des pronostics au moment de se déplacer sur la pelouse de Levante, lanterne rouge. Dominateurs, les Basques trouvaient la faille juste avant la pause grâce à Kubo (1-0, 45+1e).

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 43 17 +29 14 1 2 49 20
2 Logo Real Madrid Real Madrid 39 17 +18 12 3 2 34 16
3 Logo Villarreal Villarreal 35 15 +18 11 2 2 31 13
4 Logo Atlético Atlético 34 17 +14 10 4 3 30 16
5 Logo Espanyol Espanyol 30 16 +4 9 3 4 20 16
6 Logo Betis Betis 25 16 +6 6 7 3 25 19
7 Logo Celta Vigo Celta Vigo 23 17 +1 5 8 4 20 19
8 Logo Bilbao Bilbao 23 17 -7 7 2 8 15 22
9 Logo Séville Séville 20 16 0 6 2 8 24 24
10 Logo Getafe Getafe 20 16 -5 6 2 8 13 18
11 Logo Elche Elche 19 16 -1 4 7 5 19 20
12 Logo Alavés Alavés 19 17 -3 5 4 8 14 17
13 Logo Vallecano Vallecano 18 16 -3 4 6 6 13 16
14 Logo Majorque Majorque 18 17 -5 4 6 7 19 24
15 Logo Real Sociedad Real Sociedad 17 17 -4 4 5 8 21 25
16 Logo Osasuna Osasuna 16 17 -6 4 4 9 14 20
17 Logo Valence Valence 16 17 -10 3 7 7 16 26
18 Logo Girona Girona 15 16 -15 3 6 7 15 30
19 Logo Oviedo Oviedo 11 17 -19 2 5 10 7 26
20 Logo Levante Levante 10 16 -12 2 4 10 17 29
Au retour des vestiaires, la Real Sociedad tenait son avantage mais craquait sur le fil. De La Fuente égalisait sur penalty (1-1, 90+5e). Avec ce résultat, le club basque reste 15e. Levante ferme la marche avec 10 petits points au compteur.

