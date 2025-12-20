Liga : Levante arrache le nul contre la Real Sociedad

15e au coup d’envoi de la 17e journée de Liga, la Real Sociedad partait avec la faveur des pronostics au moment de se déplacer sur la pelouse de Levante, lanterne rouge. Dominateurs, les Basques trouvaient la faille juste avant la pause grâce à Kubo (1-0, 45+1e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la Real Sociedad tenait son avantage mais craquait sur le fil. De La Fuente égalisait sur penalty (1-1, 90+5e). Avec ce résultat, le club basque reste 15e. Levante ferme la marche avec 10 petits points au compteur.