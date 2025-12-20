Menu Rechercher
BL : match fou entre Wolfsburg et Fribourg, Stuttgart accroché par Hoffenheim

Par Chemssdine Belgacem
2 min.
Bilal El Khannouss @Maxppp
terminé - 15:30 Cologne 0 Union Berlin 1
terminé - 15:30 Augsbourg 0 Brême 0
terminé - 15:30 Hambourg 1 Francfort 1
terminé - 15:30 Stuttgart 0 Hoffenheim 0
terminé - 15:30 Wolfsbourg 3 Fribourg 4

Ce samedi, le traditionnel multiplex de Bundesliga revenait pour la dernière fois de l’année. Un moment idéal pour les formations allemandes de frapper un gros coup avant la trêve hivernale. Courtisan à la Ligue des Champions, Stuttgart recevait Hoffenheim, quatrième au coup d’envoi. Et après une rencontre disputée, aucune des deux équipes n’a su faire la différence. Même si les locaux se sont procurés les meilleures occasions de la rencontre, ils n’ont pas été en mesure de faire la différence et de marquer. Jusqu’au bout, la chance leur a tourné le dos à l’instar du but refusé à Deniz Undav en toute fin de rencontre pour une position de hors-jeu (90+2e). Avec ce nul, les deux équipes stagnent : Hoffenheim reste quatrième, Stuttgart sixième.

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 38 14 +40 12 2 0 51 11
2 Logo Dortmund Dortmund 32 15 +14 9 5 1 26 12
3 Logo Leipzig Leipzig 30 15 +13 9 3 3 29 16
4 Logo Leverkusen Leverkusen 27 15 +11 8 3 4 30 19
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 27 15 +9 8 3 4 29 20
6 Logo Stuttgart Stuttgart 26 15 +3 8 2 5 25 22
7 Logo Francfort Francfort 25 15 0 7 4 4 30 30
8 Logo Union Berlin Union Berlin 21 15 -3 6 3 6 20 23
Voir le classement complet

Le match du multiplex a eu lieu à Wolfsburg. Rapidement menés par l’ouverture du score de Fribourg, les Loups ont repris leurs esprits et ont égalisé grâce à Pejcinovic (1-1, 13e) qui s’est offert le doublé au retour des vestiaires (1-2, 49e). Malgré l’égalisation de Grifo sur penalty, Wolfsburg a repris les devants grâce à Pejcinovic, auteur d’un triplé (3-2, 69e). Finalement, Fribourg a renversé la vapeur avec un but contre son camp avant que Scherhant ne permette aux siens de prendre définitivement l’avantage dans la foulée (78e). Wolfsburg compte toujours quatre petits points d’avance sur le barragiste. Fribourg est neuvième. Dans les autres rencontres, l’Eintracht Francfort a calé sur la pelouse d’Hambourg (1-1). L’Union Berlin s’est imposé en fin de rencontre à Cologne (0-1, 90+2e) et est huitième. Augsbourg et le Werder Brême se sont quittés bons amis (0-0).

Les résultats de 15h30 :

Wolfsburg 3-4 Fribourg : Pejcinovic (13e, 49e, 69e) / Treu (5e), Grifo (56e), Seelt (c.s.c, 71e), Scherhant (78e)
Hambourg 1-1 Eintracht Francfort : Lokonga (19e) / Larsson (26e)
Stuttgart 0-0 Hoffenheim
Cologne 0-1 Union Berlin : Schafer (90+1e)
Augsbourg 0-0 Werder Brême

Pub. le - MAJ le
