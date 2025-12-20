BL : match fou entre Wolfsburg et Fribourg, Stuttgart accroché par Hoffenheim

Ce samedi, le traditionnel multiplex de Bundesliga revenait pour la dernière fois de l’année. Un moment idéal pour les formations allemandes de frapper un gros coup avant la trêve hivernale. Courtisan à la Ligue des Champions, Stuttgart recevait Hoffenheim, quatrième au coup d’envoi. Et après une rencontre disputée, aucune des deux équipes n’a su faire la différence. Même si les locaux se sont procurés les meilleures occasions de la rencontre, ils n’ont pas été en mesure de faire la différence et de marquer. Jusqu’au bout, la chance leur a tourné le dos à l’instar du but refusé à Deniz Undav en toute fin de rencontre pour une position de hors-jeu (90+2e). Avec ce nul, les deux équipes stagnent : Hoffenheim reste quatrième, Stuttgart sixième.

Le match du multiplex a eu lieu à Wolfsburg. Rapidement menés par l’ouverture du score de Fribourg, les Loups ont repris leurs esprits et ont égalisé grâce à Pejcinovic (1-1, 13e) qui s’est offert le doublé au retour des vestiaires (1-2, 49e). Malgré l’égalisation de Grifo sur penalty, Wolfsburg a repris les devants grâce à Pejcinovic, auteur d’un triplé (3-2, 69e). Finalement, Fribourg a renversé la vapeur avec un but contre son camp avant que Scherhant ne permette aux siens de prendre définitivement l’avantage dans la foulée (78e). Wolfsburg compte toujours quatre petits points d’avance sur le barragiste. Fribourg est neuvième. Dans les autres rencontres, l’Eintracht Francfort a calé sur la pelouse d’Hambourg (1-1). L’Union Berlin s’est imposé en fin de rencontre à Cologne (0-1, 90+2e) et est huitième. Augsbourg et le Werder Brême se sont quittés bons amis (0-0).

Les résultats de 15h30 :

Wolfsburg 3-4 Fribourg : Pejcinovic (13e, 49e, 69e) / Treu (5e), Grifo (56e), Seelt (c.s.c, 71e), Scherhant (78e)

Hambourg 1-1 Eintracht Francfort : Lokonga (19e) / Larsson (26e)

Stuttgart 0-0 Hoffenheim

Cologne 0-1 Union Berlin : Schafer (90+1e)

Augsbourg 0-0 Werder Brême