Bayer Leverkusen : la renaissance spectaculaire de Martin Terrier

Martin Terrier est bel et bien de retour. Après de longs mois marqués par les blessures et les doutes, l’ancien Rennais, passé aussi du côté de l’Olympique Lyonnais, retrouve progressivement le niveau qui faisait de lui l’un des attaquants les plus redoutés de Ligue 1. Victime d’une rupture du tendon d’Achille droit en janvier 2025, deux ans après une grave blessure aux ligaments croisés, le Français a traversé une période particulièrement compliquée depuis son arrivée au Bayer Leverkusen. Transféré à l’été 2024 pour la somme de 25 millions d’euros, Terrier n’avait jusque-là pas eu l’occasion de s’exprimer pleinement, freiné par son état physique et une concurrence dense dans le secteur offensif. Mais depuis plusieurs semaines, les signaux sont clairs : le calvaire touche à sa fin et l’attaquant de 28 ans est en train de retrouver rythme, confiance et efficacité.

Le déclic s’est confirmé le week-end dernier, lors de la 14e journée de Bundesliga face à Cologne. Entré à l’heure de jeu dans une rencontre longtemps fermée, Martin Terrier a changé le cours du match en quelques minutes seulement. Sur un centre d’Arthur, le Français a inscrit un but exceptionnel d’un coup du scorpion somptueux, offrant l’avantage à Leverkusen avant qu’Andrich ne scelle la victoire (2-0). Un geste de grande classe, immédiatement salué par le principal intéressé. « C’était probablement le plus beau but de ma carrière », confiait-il après la rencontre. Cette inspiration géniale a symbolisé son retour en forme et permis au Bayer de grimper à la 4e place du classement, confirmant au passage l’impact immédiat de Terrier lorsqu’il est lancé dans le grand bain.

Martin Terrier enchaîne enfin

Hier, le Français a récidivé, cette fois dans un rôle encore plus affirmé. Titularisé pour seulement la deuxième fois de la saison en Bundesliga, Martin Terrier était aligné sur le couloir gauche face au RB Leipzig. Là encore, il a répondu présent. Après l’ouverture du score de Leipzig, l’ancien Rennais a remis les deux équipes à égalité à la 40e minute, parfaitement servi par Arthur. Ce but a lancé la révolte de Leverkusen, vainqueur (1-3) au terme d’un match renversant. Avec 3 buts inscrits en seulement 2 titularisations cette saison en Budesliga, Terrier affiche des statistiques impressionnantes qui rappellent ses meilleures années à Rennes, notamment lors de l’exercice 2021-2022. Son entraîneur, Kasper Hjulmand, n’a pas manqué de souligner son importance : « c’est un moment fantastique. Et surtout, il travaille très bien pour l’équipe », preuve que son apport dépasse le simple cadre statistique.

Ce retour en grâce n’est pas passé inaperçu en Ligue 1. Selon L’Équipe, le Paris FC, en quête de renforts offensifs pour sécuriser son maintien en Ligue 1, suivrait de près la situation de Martin Terrier. Son profil, sa polyvalence et son expérience du championnat français séduisent, d’autant plus qu’il a déjà prouvé par le passé sa capacité à performer à haut niveau. Pour l’heure, le principal intéressé semble pleinement concentré sur sa montée en puissance avec Leverkusen. Après avoir marqué dès son retour contre Mayence, brillé face à Cologne avec un geste d’exception et confirmé contre Leipzig, Martin Terrier envoie un message fort : la période sombre est derrière lui. L’ancien Rennais est en train de réussir une renaissance spectaculaire.