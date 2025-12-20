Menu Rechercher
Dortmund : Karim Adeyemi sera sanctionné pour sa colère contre Mönchengladbach

Par André Martins
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp
Dortmund 2-0 M'gladbach

Après le succès 2-0 du Borussia Dortmund contre Mönchengladbach, les dirigeants du club ont annoncé une sanction financière à l’encontre de Karim Adeyemi. Le jeune attaquant s’était vivement agacé de sa sortie en 60e minute et avait tenté de se diriger directement vers le vestiaire, avant que le directeur sportif Sebastian Kehl l’en empêche. « L’entraîneur ne veut pas voir ça, personne ne veut voir ça. C’est inacceptable, et Karim le sait aussi. C’est pourquoi il sera sanctionné financièrement », a-t-il déclaré.

L’entraîneur Niko Kovac a également critiqué l’ancien de Salzbourg et estimé que son remplacement était mérité. « Il n’a pas été bon aujourd’hui. C’est pourquoi son remplacement est justifié. Il faut aussi être lucide », a-t-il assuré. Le joueur de 23 ans, qui voudrait quitter le BVB, avait déjà été au centre de polémiques ces dernières semaines suite à un procès pour possession illégale d’armes, sanctionné par une amende de 60 jours. À cette occasion, BVB et le DFB avaient convenu qu’Adeyemi s’impliquerait dans un projet social à Dortmund, sans prévoir d’autres mesures disciplinaires immédiates.

