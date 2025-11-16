Karim Adeyemi épinglé pour possession d’arme illégale

Karim Adeyemi a reçu il y a quelques semaines une ordonnance pénale pour possession illégale d’armes. Selon les informations de Bild, lors d’un contrôle, la police aurait trouvé en sa possession deux objets interdits : un poing américain et un dispositif électrique de type Taser. La loi allemande sur les armes interdit l’acquisition, la détention et le port de ce type d’objets, des infractions passibles d’amendes ou de peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison, voire dix ans dans le cas de l’utilisation d’un poing américain. Dans cette affaire, le parquet d’Hagen a opté pour une ordonnance pénale et l’ailier du BVB devra verser 450 000 € au Trésor public, correspondant à 60 jours-amende de 7 500 € chacun, montant calculé sur ses revenus nets. Il sera inscrit au registre fédéral central, sans être pour autant considéré comme pénalement condamné.

Interrogé par le média allemand, le procureur en chef Michael Burggräf a confirmé l’existence d’une ordonnance pénale visant « un joueur professionnel de 23 ans » et précisé : « celle-ci a été émise par le tribunal local de Wetter et est devenue juridiquement contraignante le 30 octobre 2025. » Adeyemi lui-même n’a pas commenté l’affaire au moment de la publication. Son avocat, en revanche, a indiqué qu’il ne pourrait pas répondre dans le délai fixé par le média et a ajouté que les accusations concerneraient une « boîte mystère » commandée sur TikTok, sans autre précision.