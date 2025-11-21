De taulier de l’OL à joueur sans club depuis 10 mois, l’inquiétante dégringolade de Jason Denayer

La rumeur s’est propagée très rapidement sur les réseaux sociaux. En septembre dernier, un compte suivant l’actualité de l’Olympique Lyonnais a soumis l’idée de rapatrier Jason Denayer après une blessure au genou de Moussa Niakhaté avec le Sénégal. Une idée farfelue puisqu’un come-back de l’ancien joueur de Manchester City n’a jamais été à l’ordre du jour. Depuis son départ de Lyon en 2022, le Belge a d’ailleurs fait peu parler de lui. Il a tout d’abord posé ses valises à Shabab Al-Ahli Club aux Émirats arabes unis. Là-bas, il a joué 11 rencontres toutes compétitions confondues (861 minutes de jeu). La saison suivante, en 2023-24, il s’est envolé pour l’Arabie saoudite. Direction Al-Fateh, où il a participé à 22 matches toutes compétitions confondues dont 21 dans la peau d’un titulaire.

Bien lancé, Denayer a aussi effectué plusieurs passages par l’infirmerie. Ce qui lui a fait manquer 8 rencontres entre mars et mai 2024. Lors de l’exercice 2024-25, le robuste défenseur a enchaîné les matches durant la première partie de saison (16 rencontres jouées). Mais il a été stoppé en plein élan au mois de janvier 2025, une nouvelle fois trahi par son corps. Dans la foulée, son contrat a été rompu avec Al-Fateh, qui a pu recruter un autre joueur étranger puisque les places sont limitées. Le natif de Jette, lui, s’est retrouvé sans club et blessé. Une situation très compliquée à vivre puisque tout lui est tombé dessus d’un coup. Mais le Belge, qui est une véritable force tranquille, a pris les choses du bon côté comme il l’avait expliqué à La Dernière Heure.

Il n’a plus d’équipe depuis fin janvier

«Je me rééduque. Cette saison, je n’ai eu aucune blessure et j’étais quasiment au niveau que j’avais à Lyon. Mais dans les derniers jours du mercato, j’ai eu une petite déchirure, ce qui m’a mis hors jeu pendant quatre à six semaines. Le club (Al-Fateh) est en difficulté cette saison et avait besoin du maximum de joueurs, notamment étrangers. Pour aider le club, nous sommes donc tombés d’accord pour résilier mon contrat. J’ai dû déménager. Et tant qu’à faire, autant être à Dubaï. Jusqu’en mars (2025), je suis un programme complet. Les kinés de Move To Cure viennent même ici.» Le défenseur belge voulait se retaper et retrouver au plus vite les terrains. D’autant qu’il avait la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire avec la Belgique et Rudi Garcia.

Un coach qu’il connaît bien depuis son passage à l’OL. «J’étais content, oui. Et puis, je me suis blessé (rires). J’avais une bonne relation avec lui, oui. J’ai vécu une très belle période sous ses ordres. La première saison, nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Plus tard, quand il était à Al-Nassr en Arabie Saoudite, il a voulu me faire venir. Mais finalement, ça ne s’est pas fait. Je sais que sa touche va fonctionner en équipe nationale. Il a une bonne relation avec Eden Hazard, qu’il va impliquer. Et Eden s’entend bien avec tous les joueurs. Cela va être positif. L’équipe nationale reste un objectif, oui, encore plus avec Rudi Garcia. Mais je dois d’abord être à 100 % et trouver un club. Il ne m’a pas encore téléphoné.»

Un avenir qui pose question

Et visiblement, le sélectionneur de la Belgique n’a toujours pas décroché le combiné. Car Denayer n’a toujours pas retrouvé de club. Cela dure depuis environ dix mois. Interrogé en juin dernier dans Nieuwsblad, son agent, Jesse De Preter, avait confié : «c’est la faute du club, qui l’a forcé à jouer un match alors qu’il n’était pas totalement rétabli. Jason s’est alors déchiré et était absent pour 7 semaines, suite à quoi Al-Fateh a souhaité recruter un autre défenseur central étranger». Concernant le mercato, il a assuré avoir des offres mais elles n’étaient pas intéressantes. «Il s’agissait de clubs de bas de classement, et Jason veut jouer pour des titres.» Denayer, dont le dernier match remonte au 22 janvier dernier contre le Damac FC, voit de moins en moins de portes s’ouvrir.

Âgé de 30 ans, il est doté d’une sacrée expérience et il présente l’avantage d’être libre et donc disponible sans payer d’indemnités de transfert. Mais sa longue absence peut refroidir les clubs, tout comme son niveau et l’état physique dans lequel il est. Il y a quelques jours, Walfoot a évoqué la possibilité de reprendre du service au Moyen-Orient où il semble se plaire. Un come-back en Europe paraît, en revanche, peu probable selon le média belge. Sans club depuis plusieurs mois, Jason Denayer (35 sélections, 1 but avec la Belgique) est à la croisée des chemins. Le mercato de janvier sera crucial pour trouver un nouveau point de chute ou prendre une décision plus radicale. Ce qui est sûr, c’est que sauf retournement de situation, on ne devrait a priori pas le voir vivre son rêve américain lors du Mondial 2026 avec les Diables Rouges.