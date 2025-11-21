Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

PSG : Luis Enrique agacé par les trophées individuels

Par Jordan Pardon
3 min.

Ballon d’Or, Ballon d’Or africain, Ballon d’Or asiatique, Golden Boy, Trophée Yachine… Les joueurs ou ex-joueurs du PSG n’ont laissé aucune miette à la concurrence cette saison. Mercredi, c’est donc Achraf Hakimi qui est venu se greffer à la longue liste des Parisiens récompensés après l’année historique par le club. Pour autant, Luis Enrique souhaite vite remettre le collectif au coeur du jeu. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien espagnol a exprimé son peu d’enthousiasme sur le bruit généré par ces récompenses personnelles.

La suite après cette publicité

«Je suis un peu préoccupé par les bruits que j’entends autour de l’équipe et les prix que l’on donne aux joueurs. C’est un sport d’équipe, il faut être prêt pour travailler en équipe. Les prix individuels ne m’intéressent pas. Je suis un peu préoccupé parce que je ne veux pas parler du passé. Moins de prix et plus de concentration sur ce que nous voulons», a pesté l’Asturien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier