PSG : Luis Enrique agacé par les trophées individuels

Ballon d’Or, Ballon d’Or africain, Ballon d’Or asiatique, Golden Boy, Trophée Yachine… Les joueurs ou ex-joueurs du PSG n’ont laissé aucune miette à la concurrence cette saison. Mercredi, c’est donc Achraf Hakimi qui est venu se greffer à la longue liste des Parisiens récompensés après l’année historique par le club. Pour autant, Luis Enrique souhaite vite remettre le collectif au coeur du jeu. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien espagnol a exprimé son peu d’enthousiasme sur le bruit généré par ces récompenses personnelles.

«Je suis un peu préoccupé par les bruits que j’entends autour de l’équipe et les prix que l’on donne aux joueurs. C’est un sport d’équipe, il faut être prêt pour travailler en équipe. Les prix individuels ne m’intéressent pas. Je suis un peu préoccupé parce que je ne veux pas parler du passé. Moins de prix et plus de concentration sur ce que nous voulons», a pesté l’Asturien.