BL : Dortmund enfonce le Borussia M’Gladbach

Le Borussia Dortmund se rapproche du Bayern Munich. Après son nul la semaine passée contre Fribourg, le BVB devait se relancer contre le Borussia M’Gladbach afin de rester proche du leader bavarois. Brandt a rapidement ouvert le score pour les Marsupiaux (1-0, 10e), avant que Beier n’assure la victoire dans les derniers instants (2-0, 90e+7).

La suite après cette publicité

Une victoire importante pour Dortmund, assuré de terminer l’année au deuxième rang et revient provisoirement à six points du Bayern Munich. De son côté, le Borussia Mönchengladbach enchaine une troisième défaite avant de recevoir Augsbourg.