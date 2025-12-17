Francfort cible un titi du PSG

Pendant des années, les jeunes espoirs du centre de formation du PSG ne se faisaient pas d’illusions sur les débouchés possibles en équipe première. La politique du club a désormais changé et l’enraîneur Luis Enrique a prouvé qu’il n’avait pas peur de lancer les titis, même dans de gros matches. Les Mayulu, Ndjantou et M’Baye en sont l’illustration parfaite. Mathis Jangeal espère être le prochain, après avoir obtenu ses premières minutes en pro en septembre dernier face à l’AJ Auxerre. Mais le PSG doit aussi se méfier des autres clubs.

Comme le rapporte Le Parisien, Mathis Jangeal est suivi par de nombreuses formations européennes, notamment en Angleterre. Mais le plus chaud est l’Eintracht Francfort, un club particulièrement friand d’espoirs français (à l’image de Jean-Mattéo Bahoya, chipé à Angers en janvier 2024). Il faut dire que Jangeal, qui peut jouer aussi bien en pointe qu’au milieu, arrive à la fin de son contrat aspirant (juin 2026). Le PSG a de son côté envoyé une première proposition de contrat pro.