OM : Pablo Longoria a des regrets pour un joueur de Leipzig

Pablo Longoria veut plus de Darryl Bakola et Robinio Vaz à l’OM. Lors de son traditionnel point presse de mi-saison, le patron marseillais a annoncé que l’objectif du club était de produire encore plus de talents locaux à l’avenir. Il a également exprimé son regret de voir le tout jeune Samba Konaté (16 ans) faire ses débuts avec Leipzig, après être passé par le centre de formation marseillais ces dernières années.

«Il faut travailler avec cohérence et unité. Il y a une évolution importante, je suis très content du travail de Titou (Hasni, directeur du centre ed formation) et de l’implication de Medhi (Benatia). Si tu t’impliques à travailler avec des jeunes, ça se reproduit avec l’équipe première. Le chose la plus difficile est d’avoir le courage de les mettre sur le terrain. On veut continuer dans cette direction avec le centre de formation. On veut des talents locaux plus importants. Quand (Samba) Konaté a débuté avec Leipzig (face à Francfort en Bundesliga, début décembre), ça m’a fait mal au coeur car il est passé par le club et a fait sa première apparition ailleurs.»